Google Assistant vor Neustart: Funktionsprobleme sollen behoben werden

Google hat die zunehmenden Probleme mit seinem Sprachassistenten offiziell eingeräumt. Vor allem in Verbindung mit vernetzten Geräten im Smart Home-Bereich berichten viele Nutzer seit längerer Zeit über unzuverlässige Reaktionen, fehlerhafte Routinen und ausgefallene Steuerbefehle.

In einem öffentlichen Beitrag äußerte sich der Produktverantwortliche für Google Home, Anish Kattukaran, jetzt auf der Kurznachrichtenplattform X zu den Schwierigkeiten und kündigte umfassende Verbesserungen für den Herbst an.

Die jüngsten Ausfälle betreffen dabei nicht nur einzelne Funktionen, sondern grundlegende Abläufe. Routinen wie das gleichzeitige Ausschalten mehrerer Geräte oder das Starten von Musik in Verbindung mit Weckzeiten funktionieren bei vielen Anwendern nicht mehr wie gewohnt. Teilweise bleiben Lichter nachts an, Weckzeiten werden trotz bestätigtem Sprachbefehl nicht mehr korrekt gesetzt.

We hear you loud and clear and are committed to getting this right — and making sure we have a long term solution that provides better reliability and capability. We have been actively working on major improvements for sometime and will have more to share in the fall.

— Anish Kattukaran (@AnishKattukaran) July 23, 2025