TripMode: Beta-Programm bietet Vorschau auf neue Funktionen

Mithilfe von TripMode ist es möglich, den Netzwerk-Zugriff auf ausgewählte Anwendungen zu beschränken, um gleichermaßen das anfallende Datenvolumen zu reduzieren wie auch den verbleibenden Online-Apps mehr Bandbreite zu gewähren. Letztendlich bietet die App zudem einen Mehrwert in Sachen Sicherheit – nicht nur, weil ihr bestimmte Apps daran hindern könnt, in nicht vertrauenswürdigen Netzen online zu gehen, sondern auch mit Blick auf den sogenannten „App-Inspector“. Hier wird genau protokolliert, mit welchen Servern sich die genutzten Mac-Anwendungen regelmäßig verbinden.

Die Software TripMode dürfte regelmäßigen Lesern von ifun.de gut bekannt sein. Die in der Schweiz entwickelte App richtet sich an mobile Mac-Nutzer, die in bestimmten Situationen den Datenverbrauch ihrer Computer reduzieren wollen. Sei es, weil man mit mäßigem Durchsatz im Zug unterwegs ist und priorisieren muss, oder weil man sein iPhone als Hotspot verwenden und das anfallende Datenvolumen im Rahmen halten will.

