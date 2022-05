macOS-Tipp: Exotische Sonderzeichen und Emojis schnell gefunden

Wenn ihr alternativ dazu angezeigt haben wollt, wo sich die entsprechenden Sonderzeichen standardmäßig auf der Tastatur befinden, kann die Tastaturübersicht hervorragende Dienste leisten. Hier könnt ihr über die Menüleiste jederzeit auf ein kleines Fenster zugreifen, mit dessen Hilfe sich die Sonderbelegungen der Mac-Tastatur – also die in Kombination mit dem Drücken von Tasten wie „Alt“ oder dergleichen verfügbaren Zeichen – jederzeit schnell nachschlagen lassen.

Ihr müsst hierfür weder irgendwo in die Menüleiste klicken, noch euch schwer einprägsame Tastaturkombinationen merken. Stattdessen genügt es, die Taste mit dem zugrundeliegenden Buchstaben etwas länger gedrückt zu halten. Das Menü mit den Akzentzeichen öffnet sich dann automatisch und ihr könnt das gewünschte Sonderzeichen entweder mit der Maus, den Pfeiltasten oder vermutlich am schnellsten durch Eintippen der korrespondierenden Ziffer schreiben.

Wenn es darum geht, ein i mit Zirkumflex-Dächlein oder das in nordischen Sprachen vorkommende o mit Querstrich zu verwenden, stehen zumindest jene Nutzer, die nicht regelmäßig in diese Verlegenheit kommen, gerne auf dem Schlauch. Dabei ist es auf dem Mac denkbar einfach, auch nicht alltägliche Sonderzeichen zu schreiben. Das in macOS integrierte Akzentzeichen-Menü leistet hier perfekte Unterstützung.

