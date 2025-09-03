Trailer für „Slow Horses“ Staffel 5 und Champions-League bei Amazon

Als wir gestern über die September-Neuerscheinungen bei Apple TV+ berichtet haben, mussten wir uns bei „Slow Horses“ mit einem eigenwilligen Teaser-Video begnügen. Jetzt hat Apple einen offiziellen Trailer zur fünften Staffel der mit schwarzem Humor gespickten Agentenserie veröffentlicht.

In der neuen Staffel sieht sich der britische Geheimdienst mit einem massiven Angriff auf die Infrastruktur des Landes konfrontiert. In diesem Zusammenhang werden Beschuldigungen gegen den Technik-Nerd Roddy Ho und in der Folge gegen das gesamte Team von Jackson Lamb laut. Während im Hauptquartier des MI5 hektisch nach Erklärungen und Zusammenhängen gesucht wird, besinnt sich Lamb bei seinem Bemühen, das Rätsel zu lösen, auf bewährte Agentenregeln und die Kontakte zu alten Weggefährten.

„Slow Horses“ gehört auch nach vier Staffeln noch zum Besten, was Apple TV+ bislang hervorgebracht hat. Der neue Trailer untermauert unsere Hoffnung, dass sich daran auch mit der fünften Staffel nichts ändert.

Die fünfte Staffel von „Slow Horses“ besteht aus insgesamt sechs Episoden. Startschuss ist am 24. September, die restlichen Folgen werden dann bis zum 29. Oktober jeweils im Abstand von einer Woche bereitgestellt.

Champions-League-Übertragungen bei Prime Video

Wir wechseln das Thema, bleiben aber dem Medium treu. Amazon hat noch einmal bestätigt, dass die Dienstags-Topspiele der UEFA Champions League auch in der aktuellen Saison wieder bei Prime Video zu sehen sind und ergänzend einen Terminplan veröffentlicht.

Um die Spiele zu sehen, genügt ein gewöhnliches Abonnement von Amazon Prime. Der Anbieter erinnert in diesem Zusammenhang auch an die Möglichkeit, sich für eine 30-tägige kostenlose Testversion von Prime anzumelden. Der reguläre Preis beläuft sich auf 8,99 Euro im Monat oder 89,90 Euro im Jahr.

Zusätzlich zu den folgenden Partien der Ligaphase werden bei Prime Video auch acht Begegnungen der K.-o.-Phase übertragen, darunter die beiden Halbfinal-Begegnungen.