Ooni: Pizzabacken mit App-Unterstützung

Wer schon mal eine Backofenpizza gemacht hat weiß, dass man auf diesem Weg nicht mit dem Italiener um die Ecke konkurrieren kann. Für eine perfekte Pizza muss die Temperatur im Ofen mindestens zwischen 350 und 400 Grad erreichen. Im Detail hängt das von der jeweiligen Variante ab.

Der Anbieter Ooni hat sich auf die Fertigung von Pizzaöfen spezialisiert und bietet mittlerweile eine breite Produktpalette an. Neben Geräten mit Holz- und Gasbefeuerung hat Ooni auch Elektroöfen im Programm. Ganz neu wurde hier jetzt das Modell Ooni Volt 2 angekündigt, das insbesondere mit seinen kompakten Abmessungen punkten soll.

Mit einem Temperaturbereich von 20 bis 450 Grad erfüllt der Volt 2 nicht nur die Anforderungen für einen hochwertigen Pizzaofen, sonder kann auch zum Rösten von Gemüse oder um den Teig gehen zu lassen verwendet werden. Ein Boost-Modus soll die Temperatur im Ofen in nur 90 Sekunden auf 450 Grad bringen.

Der Volt 2 zielt besonders auf Einzel- oder Zwei-Personen-Haushalte, in denen die Küche nicht dauerhaft Platz für einen vollformatigen Pizzaofen bietet. Mit dem Gerät lässt sich eine 30-Zentimeter-Pizza backen, der Ofen ist mit seinen Abmessungen von 54,4 × 44,1 × 26,2 Zentimetern aber immer noch klein genug, um in einem Schrank oder Regal verstaut zu werden. Das Gewicht des Volt 2 wird vom Hersteller mit 17,8 Kilogramm angegeben. Der Ofen soll im Oktober mit einer Preisempfehlung von 599 Euro in den Handel kommen.

App unterstützt beim Pizzabacken

Damit kommen wir nun auch zu der bereits angesprochenen App von Ooni. Der Hersteller bietet mit dem Connect-Hub auch ein Zubehör an, mit dessen Hilfe sich die Anwendung mit manchen seiner Pizzaöfen über Bluetooth verbinden kann. Der neue Volt 2 ist damit allerdings nicht kompatibel. Die Ooni-App kann insbesondere Neueinsteiger in diesem Bereich aber auch ohne direkte Anbindung nennenswert unterstützen.

In der für iPhone und iPad optimierten App lassen sich kleine Einführungskurse für verschiedene Pizzarezepte abrufen. Zudem soll ein Teigrechner dabei helfen, den perfekten Pizzateig anzurühren. Und wenn dann doch mal etwas schief geht, hält die App als „Notfalllösung“ ein Calzone-Rezept bereit. Das alles lässt sich auch verwenden, wenn man keinen Ofen von Ooni besitzt.