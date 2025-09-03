Aqara stellt Edge Hub M300 für professionelle Installationen vor

Aqara will seine Smarthome-Lösungen auch im professionellen Bereich etablieren. Vor diesem Hintergrund hat der Anbieter ein Produktpaket angekündigt, das sich gezielt an Fachbetriebe und Installateure richtet. Im Mittelpunkt steht dabei der Aqara Edge Hub M300 in Kombination mit einer neuen Software namens Aqara Studio Connect. Die Kombination aus Hard- und Software soll eine einfach zu installierende Plug-and-Play-Lösung für Wohngebäude, Mehrfamilienhäuser und kleinere gewerbliche Projekte darstellen.

Schnittstelle zwischen Verbraucher- und Profi-Systemen

Dem Hersteller zufolge soll der Edge Hub M300 die Kommunikation zwischen Geräten aus dem Endkundenbereich und professionellen Installationen ermöglichen. Dabei werden die Protokolle Zigbee und Thread sowie Verbindungen über WLAN, Ethernet und Bluetooth unterstützt.

Der Hub soll Smart-Home-Geräte von Aqara und mit Matter kompatible Geräte anderer Hersteller mit professionellen Lösungen verbinden, die Standards wie KNX IP, BACnet IP oder Modbus TCP nutzen. Auf diese Weise könne man sowohl klassische Smart-Home-Produkte und komplexere Gebäudetechnik über eine gemeinsame Oberfläche steuern. Auf der Liste der unterstützten Plattformen finden sich KNX, Control4, Josh AI oder Nice ebenso wie die Matter-Systeme Alexa, Apple Home und Google Home.

Der Aqara Edge Hub M300 ist laut Hersteller für einen besonders zuverlässigen Betrieb konzipiert und soll durch lokal verwaltete und ausgeführte Automatisierungen auch bei Netzwerkausfällen einen unterbrechungsfreien Betrieb gewährleisten. Bei der zugehörigen Software handelt es sich um eine vereinfachte Variante der Business-Lösung Aqara Studio, die gezielt für den neuen Hub M300 angepasst wurde.

Kommt zum Jahresende in den Handel

Aqara will die neue Kombination aus Hub und Software zunächst auf Fachmessen sowie auf der IFA in Berlin vorstellen. Die Markteinführung ist für das vierte Quartal 2025 geplant. Zu den Preisen liegen noch keine Angaben vor.