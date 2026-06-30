TRÄGGS macht die Mac-Tastatur zum Musikplayer

Mit TRÄGGS hat der Berliner Entwickler Alex Klug einen neuen Musikplayer für den Mac veröffentlicht, der die Wiedergabe eigener Musiksammlungen auf ungewöhnliche Weise organisiert. Anstelle einer klassischen Bibliotheksansicht oder einer Suchfunktion rückt die App die Computertastatur in den Mittelpunkt. Musikstücke werden dabei zufällig einzelnen Tasten zugewiesen und lassen sich anschließend direkt per Tastendruck starten.

Nach Angaben des Entwicklers soll die App einen Ansatz verfolgen, bei dem das Entdecken und Abspielen von Musik im Mittelpunkt steht. Nach dem Öffnen eines oder mehrerer Musikordner verteilt die Anwendung die enthaltenen Titel automatisch auf insgesamt 36 Tasten, von den Ziffern 1 bis 0 sowie den Buchstaben A bis Z. Welche Titel welcher Taste zugewiesen werden, entscheidet der Zufall.

Favoriten und Mixtapes

Wer einen Titel dauerhaft verfügbar haben möchte, kann man ihn als Favoriten markieren. Gespeicherte Favoriten lassen sich anschließend zu Mixtapes zusammenfassen, die sich speichern, erneut laden oder exportieren lassen.

Darüber hinaus stehen verschiedene Wiedergabemodi zur Verfügung. So lässt sich etwa mit dem Tastenkürzel Befehl-A das aktuell laufende Album komplett auf die Tastatur laden oder ein einzelner Titel durch erneutes Drücken der Taste in einer Endlosschleife wiedergeben. Auch die sequentielle Wiedergabe kompletter Mixtapes wird unterstützt.

Zahlreiche Formate unterstützt

TRÄGGS verarbeitet nach Angaben des Entwicklers alle gängigen Audioformate, darunter MP3, FLAC, ALAC, AAC, WAV und AIFF. Die Anwendung erkennt außerdem automatisch, ob eine QWERTZ- oder QWERTY-Tastatur verwendet wird, und passt die Tastenbelegung entsprechend an.

Bei den mit der App verknüpften Musiksammlungen gilt es lediglich zu beachten, dass nur lokal auf dem Mac gespeicherte Ordner unterstützt werden. Beim Versuch, eine auf einem NAS abgelegte Netzwerk-Musiksammlung einzubinden, hatten wir kein Glück.