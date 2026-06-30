SB Mini II: Apple-II-Klon zum Nachbauen

Simon Boak hat ein Faible für alte Elektronikgeräte und Computer. In seinem Blog Unimplemented Trap dokumentiert der Entwickler und Bastler seine Projekte in diesem Bereich. Neben Mini-Konsolen, Rechenmaschinen und ähnlichen Geräten hat Boak auch die Elektronik von alten Apple-Rechnern nachgebaut. Sein jüngstes Projekt ist der SB Mini II, ein funktionsfähiger Nachbau des Apple II.

Apple II mit heutigen Bauteilen

Das Projekt zeigt, dass sich der Computer auch heute noch weitgehend mit handelsüblichen Bauteilen nachbauen lässt. uf dem Gerät lässt sich unter anderem für das Original entwickelte Software wie das Spiel „The Oregon Trail“ ausführen. Möglich wird dies vor allem dadurch, dass Apple beim Apple II noch keine speziell entwickelten Chips eingesetzt hat. Stattdessen bestand der Rechner aus Standardbauteilen, deren Schaltpläne Apple damals sogar veröffentlicht hat.

Die Tatsache, dass die Architektur des Systems derart gut dokumentiert ist, hat den Nachbau dem Entwickler zufolge deutlich erleichtert. Dieser orientiert sich zwar am Original, ersetzt jedoch mehrere Komponenten durch aktuelle Alternativen. So kommt anstelle des ursprünglich verwendeten dynamischen Arbeitsspeichers statischer Speicher zum Einsatz.

Auch die Videoausgabe wurde vereinfacht. Statt das ursprüngliche Videosignal direkt auf der Hauptplatine zu erzeugen, übernimmt eine Steckkarte mit VGA-Ausgang diese Aufgabe. Das reduziert die Komplexität des Rechners und sorgt zugleich für eine deutlich schärfere Bildausgabe auf modernen Monitoren.

Für die Tastatureingabe verwendet der Entwickler einen Mikrocontroller vom Typ Raspberry Pi Pico. Dieser dient als Schnittstelle für USB-Tastaturen und erzeugt die Signale, die der Apple II Plus ursprünglich von seiner Tastatur erwartete. Alternativ könne nach Angaben des Entwicklers auch eine historische ASCII-Tastatur angeschlossen werden.

Gehäuse aus dem 3D-Drucker

Auch das im 3D-Druck gefertigte Gehäuse orientiert sich an historischen Apple-Produkten. Für den Bildschirm greift Boak auf ein von ihm bereits zuvor entwickeltes 8-Zoll-Display mit Stil alter Apple-Bildschirme zurück.

Auf der Projektseite des Entwicklers finden sich sämtliche Anleitungen für den Nachbau sowie Links zu den benötigten Bauteilen und Software-Downloads.