Türschlösser von Tedee erhalten das Matter-Update

Die elektronischen Türschlösser von Tedee sind fortan auch mit dem Smarthome-Standard Matter kompatibel. Wie der Hersteller mitteilt, werden die Updates schrittweise für alle Nutzer der Modelle Tedee GO, Tedee GO2 und Tedee GO2 Aluminium bereitgestellt.

Tedee hat die Unterstützung des Matter-Standards bereits vor mehreren Jahren angekündigt. Die lange Wartezeit resultiere aus der bewussten Entscheidung, eine stabile, zukunftssichere und vollständig integrierte Lösung anzubieten. Um dieses Ziel zu erreichen, habe man die Einführung bewusst nach hinten geschoben.

Kommunikation über Matter over Thread

Bei der Anbindung an mit Matter kompatible Smarthome-Plattformen wie Apple Home und Amazon Alexa setzt Tedee auf den Kommunikationsstandard Matter over Thread. Auf dieser Basis sei eine energieeffiziente und zuverlässige Kommunikation innerhalb des lokalen Netzwerks möglich. Für die Nutzung von Matter over Thread wird ein kompatibler Thread Border Router im Netzwerk vorausgesetzt.

Zum Start wurde das Update auf die Matter-over-Thread-Funktionalität dem Anbieter zufolge für rund 20 Prozent der Nutzer eines kompatiblen Schlosses bereitgestellt. Die weitere Verteilung erfolge gestaffelt. Spätestens Ende der kommenden Woche soll das Update für alle kompatiblen Geräte verfügbar sein. Die Aktualisierung wird laut Tedee automatisch bereitgestellt. Alternativ lasse sich die Installation auch über die Tedee-App manuell anstoßen.

Produktvarianten und Zubehör

Die ursprüngliche Schlossversion Tedee Go haben wir bereits bei deren Marktstart vor drei Jahren ausführlich vorgestellt. Später hat der Hersteller mit dem Tedee Go 2 eine überarbeitete Variante ins Programm genommen, bei der vor allem das Getriebe und der Motor verbessert wurden. Die aktuelle Variante trägt die Bezeichnung Tedee Lock Go 2 Aluminium und wird einzeln für 129 Euro angeboten. Optional kann man das Gerät um ein Nummernpad mit Fingerabdrucksensor und eine WLAN-Bridge erweitern.