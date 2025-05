Total War: Rome II: Nach 9 Jahren Pause wieder aktuell

Na das ist doch mal ein Versionsverlauf: Das vor mehr als zehn Jahren veröffentlichte Strategiespiel „Total War: Rome II“ wurde zuletzt vor neun Jahren in Version 2.0.4 veröffentlicht, bevor die Entwickler jetzt das Update auf Version 2.4.1 freigegeben haben. Die überraschende Produktpflege dürfte alle Besitzer aktueller Mac-Modelle erfreuen, die Anwendung ist jetzt nämlich für Apple-Prozessoren und auf diesen Geräten spielbar.

Doch damit nicht genug. Das Update für „Total War: Rome II“ bringt neben weiteren Verbesserungen auch zusätzliche Spielinhalte, von denen zumindest ein Teil auch kostenfrei für alle bisherigen Käufer des Spiels integriert wird.

Den Entwicklern zufolge sind die folgenden Gameplay-Updates ohne Aufpreis inklusive:

Die Einheiten-Packs „Töchter des Mars“ und „Kriegsbestien“.

Das Update „Politik & Macht“ bringt frischen Wind ins politische System und gibt den Spielern mehr Freiheit, um zu gewinnen und ihren politischen Einfluss auszubauen.

Das Update „Anführerinnen“ bringt Kleopatra und Teuta als spielbare Fraktionsanführerinnen und wichtige weibliche Charaktere für alle Fraktionen und Kampagnen.

Das Update „Ahnen“ bringt die neue Funktion „Stammbaum“, mit der Beziehungen von Fraktionen angezeigt werden können.

Weitere Inhalte per In-App-Kauf verfügbar

Darüber hinaus wurden im Rahmen der Aktualisierung auch jeweils fünf neue Kampagnen- und Kultur-Packs integriert, die jeweils einzeln zu Preisen zwischen 6,49 Euro und 9,99 Euro per In-App-Kauf hinzugefügt werden können. Wer alle Zusatzpakete gemeinsam kaufen will, erhält das vollständige DLC-Bundle zum Preis von 29,99 Euro – also dem gleichen Preis, der für die Basisversion des Spiels fällig wird.

„Total War: Rome II“ ist ein rundenbasiertes Strategiespiel, das ursprünglich 2013 für Windows und ein Jahr später auch für den Mac veröffentlicht wurde. Die neue Mac-Version setzt mindestens macOS 15 voraus und ist mit allen Mac-Modellen kompatibel, die mit einem Apple-Prozessor ausgestattet sind.