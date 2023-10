Neues Apple-Video: 92 Minuten gemeinsames Lernen

Apple hat seinen offiziellen YouTube-Kanal für eine ungewöhnliche Veröffentlichung genutzt und dort ein eineinhalbstündiges Video mit der Schauspielerin Storm Reid freigegeben, das einen schon länger sichtbaren Videotrend aufgreift und in ein Produkt-Showcase verwandelt.

Snack-Pausen inklusive: Apples neues Study-Video

92 Minuten gemeinsames Lernen

Unter der Überschrift „Study With Me“ lädt euch die 20-jährige Amerikanerin dazu ein, mit ihr zusammen zu lernen. 90 Minuten am Stück – allerdings unterbrochen von zwei fünfminütigen Pausen, die nach der so genannten Pomodoro-Methode gesetzt werden.

Im Hintergrund läuft Lo-Fi-Chillout-Musik (von Apple Music), hin und wieder richtet sich Reid an die Zuschauer und unterbricht die Szene mit einem kurzen Monolog oder einem Snack. Stets im Bild: Apples neues MacBook Air mit 15-Zoll-Display und M2-Chip – in der Videobeschreibung erinnert Apple zudem daran, dass es die Geräte auch mit einem Preisnachlass für Schüler und Studenten gibt und erwähnt, dass Storm sich für die Variante in Starlight entschieden hat.

Die Schauspielerin selbst studiert an der University of Southern California, wo sie ihren Schauspielabschluss anstrebt und als Nebenfach zusätzlich afroamerikanische Studien gewählt hat.

Schon länger im Trend

Auf dem Videoportal YouTube erfreuen sich die „Study With Me“-Videos schon seit längerer Zeit großer Beliebtheit. Hier befinden sich zahlreiche Videos, mit Laufzeiten zwischen zwei und vier Stunden, die oft von entspannter Musik unterlegt sind. Clips, wie etwa dieser mit dem Blick auf den Hafen von Yokohama oder dieser regnerische Tag im japanischen Shinjuku, kommen nach nur einem Jahr auf mehrere Millionen Aufrufe.

Ob Apple Deutschland ein entsprechendes Video auch in einer lokalisierten Variante auf dem hiesigen YouTube-Kanal Apples veröffentlichen wird, bleibt abzuwarten.