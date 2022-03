Tor Snowflake-Projekt gegen russische Internetzensur

Mit dem neuen Ansatz – genannt Tor-Schneeflocke, engl. Tor-Snowflake – ist es möglich, einen ganz normalen Webbrowser zu einer solchen Zwischenstation zu machen. Das ist ganz einfach und ungefährlich, aber sehr hilfreich für die Menschen in Russland. Du kannst Deinen Browser dabei wie gewohnt weiterbenutzen, während Du Menschen in Russland mit einem extrem wichtigen Gut versorgst: freier Informationszugang! Je mehr Menschen hier in Deutschland mithelfen, umso besser funktioniert das ganze in Russland.

Wie Snowflake funktioniert und was es den Bürgern und vor allem auch unabhängigen Journalisten in Russland bringt, erklären die InformatikerInnen für Frieden und gesellschaftliche Verantwortung sehr gut:

