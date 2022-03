Apple-Week bei MediaMarkt: HomePod mini ab 89 Euro

Die eine oder andere gute Kaufgelegenheit kann man aber auch hier immer wieder finden, so bietet MediaMarkt beispielsweise HomePod mini aktuell wieder ab 89 Euro und damit 10 Euro günstiger als Apple an. Der kleine Siri-Lautsprecher ist im Moment auch wieder in allen Farben lieferbar, allerdings muss man für Gelb, Orange und Blau auch bei Mediamarkt den regulären Preis von 99 Euro hinlegen.

Die neue Apple Week bei MediaMarkt ist angelaufen. Noch bis zum Wochenende bietet die Handelskette ausgewählte Apple-Produkte mit Preisnachlass an. Wie immer aber gleich vorweg der Hinweis, dass hier längst nicht alles, was mir roten Sonderpreisen ausgezeichnet ist, tatsächlich auch günstiger ist als gewöhnlich.

