Tomato 2: Kostenloser Pomodoro-Timer für die Mac-Menüleiste

Angesichts der Popularität der Zeitmanagement-Methode Pomodoro hält der Mac App Store in stattlicher Zahl unterstützende Anwendungen bereit. Ab und an drängt sich sich hier dennoch eine Neuvorstellung auf, so aktuell die Menüleisten-App Tomato 2.

Tomato 2 stammt vom gleichen Entwickler wie das bereits fünf Jahre alte und seit geraumer Zeit nicht mehr weiterentwickelte Tomato One. Die kostenlose App beschränkt sich aufs Wesentliche und packt einen Timer für die jeweils 25 Minuten langen Pomodoro-Intervalle sowie die dazwischen eingestreuten 5-Minuten-Pausen in die Menüleiste.

Eine kleine Zeitscheibe informiert direkt in der Menüleiste über den Zeitverlauf, zudem könnt ihr die Zeitanzeige auch in einem Fenster öffnen. Neu mit der aktuellen Programmversion kommen eine Stummschaltung sowie die Möglichkeit, die Intervalle bei Bedarf um fünf Minuten zu verlängern, hinzu. Optional kann der Pausen-Timer immer im Vordergrund gehalten werden. In den Einstellungen findet sich auch die Möglichkeit, die Intervalle zeitlich anzupassen. Ebenso könnt ihr festlegen, in welchen Abständen eine längere, in der Dauer konfigurierbare Pause erfolgen soll.

Tomato 2 lässt sich kostenlos im Mac App Store laden.