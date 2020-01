Apple TV+: Kostenloses Abo-Angebot verfällt nach drei Monaten

Apple schenkt ja allen Kunden, die nach dem 10. September 2019 ein neues Phone, iPad, iPod touch, Apple TV oder einen neuen Mac gekauft haben, ein kostenloses Jahr Apple TV+. Falls ihr zu dieser Nutzergruppe zählt, euer Abo jedoch noch nicht aktiviert habt, solltet ihr nicht mehr allzu lange warten.

Apple gibt euch vom Tag der Ersteinrichtung des gekauften Geräts lediglich drei Monate lang Zeit, um von dem Angebot Gebrauch zu machen, nach Ablauf dieser Frist verfällt die Option. Konkret bedeutet dies, dass die Gratis-Abos teils schon vom 1. Februar an nicht mehr eingelöst werden können. Dann sind nämlich drei Monate seit dem Start des Videodienstes am 1. November 2019 vergangen. Dieser Stichtag gilt übrigens auch dann, wenn ihr schon vor dem 1. November einen qualifizierten Kauf bei Apple getätigt habt. Apple weist in den Aktionsbedingungen darauf hin, dass die dreimonatige Frist frühestens am 1. November letzten Jahres startet.

Die einjährige Laufzeit des kostenlosen Abos beginnt erst an dem Tag, an dem ihr das Angebot tatsächlich wahrnehmt. Wer das Probeabo heute aktiviert, kann den Dienst also bis zum 16. Januar 2021 kostenlos nutzen. Wir empfehlen euch unbedingt, ein paar Tage vor Ablauf dieser Frist eine Kalendererinnerung zu setzen. Sofern ihr nämlich nicht spätestens einen Tag zuvor kündigt, werden euch von da an automatisch die regulären Gebühren von 4,99 Euro pro Monat berechnet.

Ausführliche Infos zu den Richtlinien rund um das von Apple kostenlos angebotene Jahresabo von Apple TV+ findet ihr in diesem PDF.