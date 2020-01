„Tomb Raider Origin Trilogy“ als App-Bundle für den Mac

Feral Interactive bietet mit der Tomb Raider Origin Trilogy dreimal Lara Croft zum Paketpreis an. Das Bundle enthält die Mac-Versionen von „Tomb Raider“, „Rise of Tomb Raider“ und „Shadow of the Tomb Raider“ zum Pauschalpreis von 99,99 Euro statt 125,97 Euro im Einzelkauf.

Wenn ihr allerdings auf den mit dem Kauf im Mac App Store verbundenen Komfort verzichten könnt, lohnt sich auf jeden Fall ein Preisvergleich. Die drei Spiele sind auch bei Steam erhältlich und werden dort gerade für Mac und Windows deutlich preisreduziert angeboten: Alle drei Spiele zusammen bekommt ihr dort zumindest momentan für weniger als 35 Euro.

Tomb Raider Origin Trilogy: Beschreibung der Entwickler:

Spiele alle drei Action-Abenteuer-Spiele in der aufregenden Ursprungsgeschichte von Lara Croft, während sie sich in den Tomb Raider schmiedet, der sie bestimmt ist zu werden.