„Macintosh HD“: Wie wird die Mac-Festplatte künftig heißen?

Die Mac-Festplatte heißt „Macintosh HD“. Das war schon immer so, und kaum ein alter Mac-Hase wird das in Frage stellen, zumal sich der Mac in frühen Zeiten doch allein schon aufgrund dieser Tatsache von Windows-Rechnern mit ihren langweilig nach Buchstaben benannten Festplatten abheben konnte. Nüchtern betrachtet ist diese Bezeichnung allerdings sehr anachronistisch. Kirk McElhearn fragt sich zum Jahreswechsel daher zurecht, wie lange Apple noch an dieser Standardbezeichnung festhält.

Mittlerweile dürften ohnehin nur noch die wenigsten neuen Mac-Käufer wissen, woher dieser Name eigentlich stammt – wenngleich es natürlich naheliegt, dass Mac lediglich die Kurzform von Macintosh ist. Doch Apple selbst verwendet den Begriff in ausgeschriebener Form bereits seit mehr als 20 Jahren nicht mehr als Rechnername. Der letzte „Macintosh“ erschien im Jahr 1997 mit dem Twentieth Anniversary Macintosh.

Auch die klassische Festplatte, und dafür steht „HD“ als Kurzform für Hard Disk ja, macht sich in Macs mittlerweile rar. Apple setzt zeitgemäß auf die schnellen SSDs und straft somit nicht nur die Bezeichnung „Hard Disk“, sondern auch die zugehörige Symbolgrafik Lügen, die eine klassische Festplatte darstellt.

McElhearn schlägt vor, die Festplatte künftig nach dem Nutzer zu benennen, oder im Rahmen der Installation des Rechners eine freie Nutzereingabe zu erlauben. Vermutlich wird sich das Ganze auch in diese Richtung entwickeln. Umbenennen könnt ihr die Festplatte übrigens jederzeit, das funktioniert genauso wie das Umbenennen von Dateien und Ordnern.