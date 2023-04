To-Day: Konzentrierte Aufgabenliste für die Mac-Menüleiste

Wir gehören zu den Freunden von Apples Erinnerungen-App und nutzen den freien Zusatz-Download Reminders Menu Bar , um deren Inhalt in der Mac-Menüleiste unterzubringen. Projekt wie To-Day, die ein vorhandenes Bedürfnis adressieren, in einem sympathischen Blogeintrag dokumentiert wurden und dann auch noch quelloffen bereitgestellt werden und anderen Entwicklern so das Mitwirken und Lernen ermöglichen, erwähnen wir doch wenn immer möglich und machen dies auch noch sehr gern.

Die App für macOS 13 verschiebt bereits erledigte Punkte an das Listenende, kann auf Wunsch zum Systemstart geladen werden und steht mitsamt des Quelltextes auf der Code-Plattform GitHub zum Download bereit . Vielleicht passt To-Day ja auch in euren Arbeitsalltag, die App lässt sich ohne Risiko laden, ausprobieren und nutzen.

Einen digitalen Schmierzettel, auf dem sich die drei oder vier wichtigsten Aufgaben des Tages notieren und nach der Erledigung auch abhaken lassen. Herausgekommen ist To-Day eine überschaubare To-Do-App für die Mac-Menüleiste, die die Anzahl der noch zu erledigenden Tagesordnungspunkte anzeigt und auf Mausklick in einer Liste präsentiert, aus der erledigte Punkte per Klick wieder gestrichen werden können.

Insert

You are going to send email to