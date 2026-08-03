TMOG will Aktivitätsmonitor und Task-Manager vereinen

Mit TMOG wirbt ein neues Werkzeug zur Systemüberwachung um Mac-Nutzer. Der Entwickler will die Funktionen von Apples Aktivitätsmonitor und dem Windows-Task-Manager in einer Anwendung zusammenführen. Die Mac-Version von TMOG lässt sich im Rahmen eines öffentlichen Beta-Tests laden.

Ziel des Entwicklers war es, möglichst umfassende Informationen über Prozessor, Arbeitsspeicher, Laufwerke, Netzwerk und weitere Systembereiche in einer einzigen Oberfläche zusammenzuführen. Dabei habe der Fokus auf einer kompakten Übersicht sowie detaillierten Informationen zu einzelnen Komponenten gelegen.

Ausführliche Infos zur Hardware

Nach dem Start zeigt die App unter anderem die Auslastung von Prozessor und Arbeitsspeicher sowie den Netzwerkverkehr, die Laufwerksaktivität und besonders ressourcenintensive Prozesse. Für weiterführende Informationen lassen sich verschiedene Detailansichten aufrufen.

Neben der durchschnittlichen Auslastung des Prozessors kann man mithilfe der App auch die Belastung der einzelnen Rechenkerne einsehen. Für Apple-Prozessoren werden dabei die Leistungs- und Effizienzkerne getrennt dargestellt. Ergänzend zeigt die App die Taktfrequenz, die Zahl der Prozesse und weitere Systemdaten an.

Auch beim Arbeitsspeicher gehen die Informationen über die üblichen Auslastungsanzeigen hinaus. Neben dem belegten Arbeitsspeicher sind weitere Kennzahlen wie Speicherkomprimierung, Zwischenspeicher und Auslagerungsspeicher ersichtlich.

Darüber hinaus bietet TMOG eigene Bereiche für Laufwerke, Netzwerkverbindungen, Energieverbrauch und Systemtemperaturen und kann auch den aktuellen Energiebedarf oder Temperaturwerte einzelner Sensoren anzeigen.

Beta-Version steht kostenlos bereit

Die Beta-Version von TMOG für macOS steht kostenlos zum Download bereit. Während der Testphase möchte der Entwickler nach eigenen Angaben insbesondere Rückmeldungen zur Genauigkeit der Systemdaten und zum Verhalten der Anwendung auf unterschiedlichen Hardwarekonfigurationen sammeln. Was die App nach ihrer Fertigstellung kosten soll, ist bislang nicht bekannt.