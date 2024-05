Timelime erfasst Projektzeiten auf Mac und iPhone

Mit Timelime hat der Entwickler Niko Kramer eine für den Mac und das iPhone erhältliche App zur Zeiterfassung im Programm. Die Anwendung ist eben in Version 2.0 erschienen, auf dem Mac sorgt das Update für Verbesserungen bei der Menüleisten-Integration und auf dem iPhone lassen sich laufende Timer jetzt auch als Live-Aktivität anzeigen. Die mit der iPhone-Version der App erfassten Arbeitszeiten können über iCloud, Dropbox oder einen WebDAV-Server mit dem Mac synchronisiert werden.

Timelime hat den Anspruch, eine möglichst einfache Option zur Erfassung von Arbeits- und Projektzeiten zu bieten, gleichermaßen aber umfassende und detaillierte Auswertungen bereitzuhalten. Die Anwendung richtet sich nicht nur an selbständige, sondern auch an Studenten oder Menschen die von Voll- oder Teilzeit im Home-Office arbeiten. Über das Hauptfenster der App lassen sich unterschiedliche Projekte verwalten, diesen man dann minutengenau erfasste Arbeitszeiten zuordnen kann.

Das Starten und Stoppen der Zeiterfassung erfolgt am Mac ebenso wie die Zuordnung der jeweils aktiven Periode schnell und unkompliziert über die Menüleiste. Wenn es an die Auswertung oder auch Abrechnung geht, kann man dann über das Hauptfenster der App die Gesamtzeiten und ebenso grafische Darstellungen in Form von verschiedenen Diagrammtypen abrufen. Timelime bietet hier zudem die Möglichkeit, erfasste Aufgaben und Zeiten im Tabellenformat oder die Statistiken auch als Grafik zu exportieren. Für eine erweiterte Automatisierung lässt sich die App auch in Verbindung mit Apple-Kurzbefehlen verwenden.

Testversion läuft 14 Tage

Wer Timelime ausprobieren will, darf sich allerdings nicht daran stören, dass die App ausschließlich in englischer Sprache verfügbar ist. Ansonsten kann man das Angebot auf dem Mac zwei Wochen lang unverbindlich testen, die iPhone-Version wird ohnehin kostenlos angeboten. Bei Gefallen lasst sich Timelime für den Mac zum Preis von 34,99 Euro dauerhaft als Vollversion freischalten.

Ein Hinweis noch zur Demo-Variante. Ihr müsst zunächst die Premium-Option wählen, um das obige Auswahlfeld für die 14-Tage-Demo angezeigt zu bekommen. Falls sich die Anwendung nach dem Download nicht starten lässt, probiert es mal, indem ihr die Option für das Befüllen mit Demo-Daten auf dem letzten Start-Bildschirm deaktiviert. Bei uns hat dies zu Problemen geführt und der Entwickler ist gerade dabei, hier einen etwaigen Fehler zu korrigieren.