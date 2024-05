Disney+ im Juni mit 22 neuen Filmen und Serienstaffeln

Netflix und Paramount+ haben ihre Juni-Listen bereits vorgelegt, hier sind nun die für den kommenden Monat angekündigten Neuzugänge bei Disney+. Abonnenten des Videodienstes dürfen sich im Juni auf insgesamt 22 neue Filme und Serienstaffeln freuen.

Eines der Highlights ist sicherlich„Star Wars: The Acolyte“, die ab dem 5. Juni exklusiv auf Disney+ laufende neuste Serie aus dem Star-Wars-Universum. Darüber hinaus starten bei Disney+ im Juni auch neue Fokus über Karl Lagerfeld und Diane von Furstenberg.

Star Wars: The Acolyte

Ab 5. Juni exklusiv auf Disney+ (Star Wars)

In „Star Wars: The Acolyte“ trifft ein angesehener Jedi-Meister (Lee Jung-jae) bei der Untersuchung einer schockierenden Verbrechensserie auf eine gefährliche Kriegerin aus seiner Vergangenheit (Amandla Stenberg). Als weitere Hinweise ans Licht kommen, begeben sie sich auf einen dunklen Pfad, wo bösartige Kräfte zeigen, dass nicht alles so ist, wie es scheint…

Becoming Karl Lagerfeld

Ab 7. Juni exklusiv auf Disney+ (Star)

Es ist 1972. Karl Lagerfeld (Daniel Brühl) ist 38 Jahre alt, trägt noch nicht seine ikonische Frisur und ist ein wenig bekannter Modedesigner für „Prêt-à-porter“. Nachdem er den temperamentvollen Jacques de Bascher (Théodore Pellerin), einen ehrgeizigen und stürmischen jungen Dandy kennenlernt und sich in ihn verliebt, wagt es der geheimnisvollste aller Modeschöpfer, sich mit seinem Freund (und Rivalen) Yves Saint Laurent (Arnaud Valois) anzulegen. Saint Laurent ist ein Genie der Haute Couture, der vom gefürchteten Geschäftsmann Pierre Bergé (Alex Lutz) unterstützt wird. „Becoming Karl Lagerfeld" taucht ein in das Paris, Monaco und Rom der 70er-Jahre und folgt der beeindruckenden Entwicklung Lagerfelds zu einer komplexen und ikonischen Persönlichkeit der Pariser Couture, der bereits von dem Ehrgeiz gepackt ist, Kaiser der Mode zu werden. Zwischen Glamour und Konflikten großer Egos, ausschweifenden Partys und destruktiven Leidenschaften, entdeckt das Publikum jetzt die Geschichte von Karl, bevor er zu dem weltweit bekannten Karl Lagerfeld wurde.

Abbott Elementary – Staffel 3

Ab 12. Juni exklusiv auf Disney+ (Star)

Eine Comedyshow über den Arbeitsplatz einer Gruppe engagierter Lehrer und einer begriffsstutzigen Schuldirektorin, die versuchen, mit dem öffentlichen Schulsystem in Philadelphia klarzukommen. Obwohl sie schlechte Karten haben, sind sie fest entschlossen, ihren Schülern zum Erfolg im Leben zu verhelfen. Auch wenn das Lehrerteam unterbesetzt ist und die Beamten zu wenig Gehalt bekommen, lieben sie, was sie tun, auch wenn sie von der unterirdischen Einstellung des Schulamts nicht begeistert sind.

FX’s „Welcome to Wrexham“ – Staffel 3

Ab 12. Juni exklusiv auf Disney+ (Star)

Rob McElhenney und Ryan Reynolds haben im Jahr 2020 den Wrexham AFC in der Hoffnung gekauft, aus dem Fünftligisten die mitreißende Erfolgsstory eines Außenseiters zu machen, den die ganze Welt anfeuern könnte. Inzwischen kennt fast jeder auf der Welt diese außergewöhnliche Geschichte. Nach 15 qualvollen Saisons in der National League ist es dem Verein endlich gelungen, wieder in die English Football League aufzusteigen. Wird Wrexham der Herausforderung gewachsen sein und sich erneut behaupten?

We Were the Lucky Ones

Ab 19. Juni exklusiv auf Disney+ (Star)

Die auf Georgia Hunters New-York-Times-Bestsellerroman basierende Adaption „We Were the Lucky Ones“ schildert als Miniserie die unglaubliche wahre Geschichte einer jüdischen Familie, die zu Beginn des Zweiten Weltkriegs auseinandergerissen wurde. Die Serie begleitet die Familienmitglieder über Kontinente hinweg, während sie alles in ihrer Macht Stehende tun, um zu überleben und wieder zueinanderzufinden. „We Were the Lucky Ones“ verdeutlicht, wie der menschliche Geist selbst in den düstersten Momenten des 20. Jahrhunderts überleben und sogar aufblühen konnte. Die Serie ist eine Hommage an den Triumph der Hoffnung und der Liebe trotz aller Widrigkeiten.

Diane von Furstenberg: Woman in Charge

Ab 25. Juni exklusiv auf Disney+ (Star)

Die Geschichte der kultigen Pionierin, die weltweit unter ihren Initialen DVF bekannt ist. Kind einer Holocaust-Überlebenden, angeheiratete Prinzessin und Gründerin einer Modemarke. Mit Interviews mit Oprah Winfrey, Marc Jacobs, Hillary Rodham Clinton und anderen.

Ab 4. Juni

FX’s Clipped – Staffel 1 (UV/UT) (Star)

Ab 5. Juni

Star Wars: The Acolyte (Star Wars)

Firebuds – Freunde im Einsatz – Staffel 2 (Disney)

Ab 7. Juni

Queenie – Staffel 1 (OV/UT) (Star)

Becoming Karl Lagerfeld (Star)

Ab 9. Juni

Verrückt nach Daisy (Disney)

Out on a Limb (Disney)

Ab 12. Juni

Alice in der Wunderland-Bäckerei – Staffel 2 (Disney)

Abbott Elementary“ – Staffel 3 (Star)

FX’s „Welcome to Wrexham“ – Staffel 3 (Star)

Ab 14. Juni

Pride: Vielfalt von oben (National Geographic)

Ab 17. Juni

Das Sekten-Massaker: Ein Tag in Jonestown – Staffel 1 (OV/UT) (Star)

Ab 19. Juni

Baby Daddy – Staffel 1-6 (Star)

We Were the Lucky Ones (Star)

Ab 25. Juni

Diane von Furstenberg: Woman in Charge (Star)

Ab 26. Juni

FX’s American Horror Story – Weitere Folgen von Staffel 12 (Star)

Auf alle Felle Gold! – Staffel 1 (National Geographic)

Spidey und seine Super-Freunde – Staffel 3 (Marvel)

Apokalypse: Hitlers Westfeldzug – Staffel 1 (National Geographic)

Science of Stupid: Wissenschaft der Missgeschicke – Staffel 1-6 (National Geographic)

Überleben im Zweiten Weltkrieg – Staffel 1 (National Geographic)

Ab 27. Juni