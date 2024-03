TimeLapze für Mac: Zeitraffer von Webcam- und Bildschirmaufnahmen

Die Mac-Applikation TimeLapze ist eine Open-Source-Anwendung, mit deren Hilfe ihr mehrstündige Sitzungen am Rechner automatisiert in schön anzuschauende Zeitraffer-Aufnahmen verwandeln könnt. Der kostenfreie Download bietet dabei umfangreiche Konfigurationsoptionen an und versteht sich nicht nur auf das Mitschneiden des Mac-Monitors, sondern auch auf die zusätzliche Aufnahme verbundener Webcams und virtueller Kameras.

TimeLapze tritt dabei nicht mit einer umfangreichen Benutzeroberfläche auf, sondern setzt auf ein eher zurückhaltendes Design und begnügt sich mit einer Menüleisten-Applikation, die nahezu alle Einstellungen über ihr Kontextmenü anbietet.

Gleichzeitige Aufnahme von Screen und Cam

Eine der Kernfunktionen von TimeLapze: auch der mehrstündige Gebrauch der Zeitraffer-Applikation führt nicht dazu, dass im Hintergrund mehrere Gigabyte an temporären Dateien gespeichert werden müssen. TimeLapze sorgt bereits während der Aufnahme dafür, kleinstmögliche Videos auszugeben.

Diese können wahlweise im MOV- oder MP4-Format gespeichert werden und lassen sich, was die Geschwindigkeit und die Bildfrequenz angeht, beliebig anpassen. In der Menüleiste selbst könnt ihr auswählen, von welchen verbundenen Kameras und von welchem Monitor die Zeitraffer-Videos erstellt werden.

Videoformat gut konfigurierbar

Hier besteht zudem die Möglichkeit, einzelne Anwendungen aus der Zeitraffer-Aufnahme auszuschließen, um hier nicht versehentlich auch den Passwort-Manager abzulichten. Der verantwortliche Entwickler William Kaiser unterstreicht, dass die App zudem Wert auf die Farbtreue der Aufnahmen legt.

Mögliche Einsatzgebiete von TimeLapze sind etwa die Nutzung der App während längerer Programmier-Sessions oder bei umfangreichen Photoshop-Projekten. Hier lässt sich nach getaner Arbeit dann in Windeseile dabei zuschauen, zu welchen Ergebnissen der mehrstündige Arbeitseinsatz geführt hat.