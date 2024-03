96. Oscar-Verleihung: Oppenheimer stiehlt Apple die Show

Apples Newsroom blieb im Anschluss an die 96. Oscar-Verleihung, die in der Nacht zum Montag in Los Angeles stattgefunden hat, diesmal sehr still. Statt mit einer zeitnahen Pressemitteilung stolz auf eine oder mehrere Auszeichnungen mit den prestigeträchtigen Academy Awards hinzuweisen, beschränkt sich der Nachrichtenbereich von Apples Streaming-Abteilung weiter auf die Ankündigung bevorstehender Katalog-Neuzugänge.

10 Nominierungen, keine Auszeichnung

Ausschlaggebend hier: Trotz zehn Oscar-Nominierungen für Apples Killers of the Flower Moon konnte das von Martin Scorsese in Szene gesetzte Drama mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro keine einzige Auszeichnung für sich verbuchen.

In fast allen Kategorien setzte sich stattdessen Christopher Nolans Biopic Oppenheimer durch, der das Mitwirken des amerikanischen Physikers J. Robert Oppenheimer an der ersten Atombombe mit Cillian Murphy, Emily Blunt, Matt Damon, und Robert Downey Jr. auf die Leinwand brachte.

Beide Titel waren in den Kategorien „Bester Film“, „Beste Regie“, „Bester Hauptdarsteller“, „Bester Nebendarsteller“, „Beste Kamera“, „Bestes Szenenbild“, „Bestes Kostümdesign“, „Beste Filmmusik“ und „Bester Schnitt“ nominiert – in fast allen Kategorien ging die Auszeichnung an den Überraschungserfolg von Christopher Nolan.

Bei insgesamt dreizehn Nominierungen konnte sich Oppenheimer in sieben Kategorien durchsetzen und unter anderem den Oscar für den „Besten Film“, den „Besten Hauptdarsteller“, den „Besten Nebendarsteller“, das „Beste Szenenbild“ und die „Beste Filmmusik“ mit nach Hause nehmen. Apples Killers of the Flower Moon ging trotz sieben Nominierungen vollständig leer aus.

Auch Napoleon ging leer aus

Und auch der Historienfilm Napoleon, den Apple extra zuerst in die Kinos brachte, um sich eine Chance auf den begehrten Branchenpreis zu sichern, konnte sich in keiner der drei nominierten Kategorien („Bestes Szenenbild“, „Bestes Kostümdesign“ und „Beste visuelle Effekte“) durchsetzen.