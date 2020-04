Time Machine unter macOS 10.15: Systemdateien und Apps ausschließen

Langjährige Nutzer der von Apple bereitgestellten Backup-Lösung Time Machine sollten mal wieder einen Blick in deren Konfigurations-Optionen werfen. Der entsprechende Bereich in den Systemeinstellungen wurde mit macOS Catalina 10.15 um eine neue Abfrage erweitert.

So bietet Apple inzwischen die Option „Systemdateien und -apps ausschließen“ für all jene Nutzer an, die gerne etwas Speicherplatz einsparen bzw. die Dauer der regelmäßigen Sicherungen beschleunigen wollen.

Wenn das Feld markiert ist, werden macOS-Systemdateien und Apps automatisch von zukünftigen Datensicherungen ausgeschlossen. Diese werden allerdings nicht in der Liste der ausgeschlossenen Objekte angezeigt.

Apple selbst rät vom Einsatz der Option ab:

Von der Verwendung dieser Option wird abgeraten. Wenn du duie Option aktivierst, kannst du Time Machine nicht verwenden, um dein System wiederherzustellen, sollte dein Startvolume beschädigt werden. Statt dessen musst du auf deinem Mac macOS neu installieren und danach mit dem Migrationsassistenten deine Informationen transferieren, die in einer Time Machine Datensicherung oder auf einem anderen Speichergerät abgelegt wurden.

Wir hatten jedoch schon vergessen, dass diese überhaupt existiert und rufen euch die Checkbox hiermit ebenfalls wieder ins Gedächtnis.