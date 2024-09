Neue FRITZ!Box 4050: Kompakter WLAN-Router startet für 139 Euro

Der Berliner Netzwerkausrüster AVM hat mit der FRITZ!Box 4050 sein Portfolio um einen neuen WLAN-Router für Glasfaseranschlüsse erweitert. Das Gerät soll sich vor allem durch seine kompakte Bauweise und seine Eignung für den Einsatz in Kombination mit einem Glasfasermodem auszeichnen. Die FRITZ!Box 4050 richtet sich an Nutzer, die bereits über ein solches Modem verfügen und in ihrem Heimnetzwerk die gängigen FRITZ!-Funktionen nutzen möchten.

Direkt ans Glasfasermodem

Der Router unterstützt den aktuellen Wi-Fi-6-Standard, der für höhere Geschwindigkeiten und eine verbesserte Stabilität des WLANs sorgen soll. AVM gibt an, dass WLAN-Datenraten von bis zu drei Gigabit pro Sekunde möglich seien. Die FRITZ!Box 4050 funkt dabei auf zwei Frequenzbändern, 2,4 Gigahertz und 5 Gigahertz, und ermöglicht so die flexible Nutzung der verfügbaren Bandbreite.

Ein weiteres Merkmal des Geräts ist die Unterstützung von DECT, wodurch die FRITZ!Box 4050 als Basisstation für bis zu sechs Telefone dienen kann. Zudem ist der Anschluss eines analogen Telefons über eine Fon-Buchse möglich. Für die Integration von Smart-Home-Geräten bietet der Router ebenfalls Unterstützung für den DECT ULE-Standard, wodurch sich kompatible Geräte verschiedener Hersteller verbinden lassen.

Neben den drahtlosen Verbindungen verfügt die FRITZ!Box 4050 über mehrere physische Anschlüsse. Dazu gehören ein Gigabit-WAN-Anschluss, der für den Anschluss an das Glasfasermodem vorgesehen ist, sowie drei Gigabit-LAN-Ports für die Anbindung von Netzwerkgeräten wie PCs, Druckern oder Spielkonsolen. Ein USB-2.0-Anschluss ermöglicht die Integration von Speichermedien oder Druckern ins Heimnetzwerk.

Mit Wi-Fi 6 und DECT

Das Gerät ist mit dem bekannten FRITZ!OS-Betriebssystem ausgestattet, das Funktionen wie eine Kindersicherung, einen Mediaserver, einen WLAN-Gastzugang sowie eine VPN-Unterstützung bietet. Über die MyFRITZ!-Funktion ist zudem ein Fernzugriff auf das Heimnetzwerk möglich.

Die FRITZ!Box 4050 ist ab sofort im Handel erhältlich und wird unter anderem bei MediaMarkt zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 139 Euro angeboten.