Tim Cook zunehmend unter Druck: Anleger werden ungeduldig

Apple und insbesondere der Unternehmenschef Tim Cook sehen sich infolge eines schwachen Aktienkurses und der Kritik am Tempo der KI-Strategie des Unternehmens wachsendem Druck seitens der Investoren ausgesetzt. Seit Jahresbeginn hat das Unternehmen rund 16 Prozent an Börsenwert verloren – ein Rückgang, der Bloomberg einer Wertvernichtung von über 630 Milliarden US-Dollar entspricht. Beobachter führen diese Entwicklung unter anderem auf die Verzögerungen im Zusammenhang mit der Einführung von Apples KI-Projekt „Apple Intelligence“ zurück.

Der wachsende Gegenwind kommt insbesondere auch aus Kreisen, die sich Tim Cook mit seinem Fokus auf Gewinnmaximierung und Expansion selbst herangezogen hat. Großanleger, die sich über Jahre hinweg eng mit Apple verbunden fühlten, halten mit ihrer Kritik nicht mehr hinter dem Berg. Die Analysten und Anlageberater LightShed Partners gehen sogar so weit, dass sie offen für einen Rücktritt von Tim Cook plädieren.

Chef mit Fokus auf Produkte gefordert

Apple habe jetzt einen Geschäftsführer nötig, dessen Fokus auf Produkten und nicht auf Themen wie Logistik liegt. Er sei zwar bei seiner Einsetzung als Geschäftsführer der richtige Mann gewesen, allerdings sei nun die Zeit für tiefgreifende Veränderungen gekommen.

Selbst wenn diese Forderung berechtigt sein sollte: In der Konzernspitze von Apple findet sich schlichtweg keine Person, die diese Rolle erfüllen kann. Man gewinnt den Eindruck von Tim Cook als Fels in der Brandung, der durch den Weggang langjähriger und wichtiger Managern stetig an Standfestigkeit verliert.

Mistral AI im Visier von Apple?

Unabhängig von personellen Umstrukturierungen wird derzeit weiterhin darüber diskutiert, ob und in welcher Form Apple seinen Rückstand im KI-Bereich durch eine Firmenübernahme verringern kann. Am nötigen Kleingeld sollte es bei Apple nicht scheitern, allerdings stellt sich die Frage, welches Unternehmen hier zu Apples Grundwerten passt. Aktuell macht diesbezüglich das Gerücht die Runde, dass Apple eine Übernahme des französischen Anbieters Mistral AI in Erwägung zieht.