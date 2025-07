EcoFlow und Shelly präsentieren Smart Plug und Smart Meter

EcoFlow und Shelly bauen ihre Kooperation aus. Die beiden Unternehmen haben bereits im vergangenen Jahr mit ihrer Zusammenarbeit begonnen. Als erstes Shelly-Produkt ließ sich deren 3-Phasen-Energiemesser Shelly 3EM in die PowerStream-Systeme von EcoFlow integrieren. In einem nächsten Schritt haben die beiden Unternehmen jetzt zwei Komponenten vorgestellt, die der Ankündigung zufolge gemeinsam entwickelt und auf den Markt gebracht wurden.

EcoFlow × Shelly Smart Plug

Beim EcoFlow × Shelly Smart Plug handelt es sich um eine smarte Steckdose, die sich in die PowerStream-Plattform integrieren lässt und die Energieberatung in Echtzeit ermöglicht. Das Gerät wird über Bluetooth oder WLAN eingebunden, wodurch das EcoFlow-System die Einspeisung ins Hausnetz abhängig von den aktuellen Verbrauchswerten der an die Steckdose angeschlossenen Geräte dynamisch steuern kann.

Der neue Zwischenstecker lässt sich zum Preis von 34,90 Euro über den Onlineshop von EcoFlow bestellen. Preislich hätten wir uns hier etwas Attraktiveres gewünscht, da helfen auch die 15 Prozent Rabatt nichts, die EcoFlow mit dem Aktionscode WHMQFWTR9KHA verspricht.

EcoFlow x Shelly Smart Meter

Beim EcoFlow x Shelly Smart Meter handelt es sich ebenfalls um ein Gemeinschaftsprodukt der beiden Anbieter, das allerdings die fachgerechte Montage durch einen Installateur erfordert. Die Einheit wird direkt im Sicherungskasten montiert und versorgt das EcoFlow-System mit Echtzeitwerten zum aktuellen Stromverbrauch der gesamten Wohneinheit. Auf dieser Basis lässt sich beispielsweise auch der Stromverbrauch von Geräten erfassen, die nicht durch smarte Steckdosen abgedeckt werden können.

Der reguläre Preis für das EcoFlow x Shelly Smart Meter wird mit 179 Euro angegeben. Aktuell werden im Shop des Herstellers 149 Euro angezeigt. Auch hier lassen sich mit dem Aktionscode WHMQFWTR9KHA möglicherweise weitere 15 Prozent sparen.

Als Argument für den Kauf führt EcoFlow insbesondere die optimierte Kommunikation zwischen den Geräten an. Auf dieser Basis sollen sich Reaktionszeiten von weniger als einer Sekunde realisieren lassen.