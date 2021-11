Tim Cook zu Apple-Ersatzteilen und Zukunftsplänen

Tim Cook hat sich im Rahmen der Eröffnung des neuen Apple Store The Grove in Los Angeles den Fragen des Lokalsenders KTLA gestellt. In den vom Apple-Blog 9to5Mac aufgegriffenen knapp fünf Interview-Minuten geht der Apple-Chef auch kurz auf die aktuelle Ankündigung neuer Reparaturoptionen ein und lässt einmal mehr verlauten, dass Augmented Reality und künstliche Intelligenz weiterhin zu jenen Themen zählen, auf die Apple einen besonderen Fokus richtet.

Cooks Statement zur der Ankündigung, Apple werde künftig Ersatzteile an Endkunden verkaufen und Reparaturanleitungen frei anbieten, lässt uns schmunzeln. Der Apple-Chef beschreibt diesen Schritt als ein Angebot, das man bereitstelle weil Apple festgestellt habe, dass es unter Nutzern entsprechenden Bedarf gibt. Wer das Thema über die vergangenen Jahre mitverfolgt hat, weiß aber nur zu gut, wie lange dergleichen schon von Interessengruppen gefordert wird und wie konsequent sich Apple stets dagegen gestellt hat. Unter anderem wurde damit argumentiert, dass man dergleichen zum Wohle des Kunden nicht anbietet.

Mit Blick auf kommende Neuerungen hält sich der Apple-Chef wie gewohnt bedeckt. Man habe aktuell die beste Produktpalette aller Zeiten und auch wenn Apple mit Sicherheit schon an einem „Next Big Thing“ arbeite, habe man doch diverse Produkte, bei denen man vom „aktuellen Big Thing“ sprechen könne.

2. Apple Store Berlin mit Bäumen im Innenraum

Ein Wort noch zum neuen Apple-Store The Grove in Los Angeles. Das neugestaltete Ladengeschäft ist zwar deutlich größer dimensioniert, als wir es mit Blick auf den neuen Berliner Apple Store Rosenthaler Straße erwarten. Der Blick in den Innenbereich gibt euch aber zumindest eine Vorstellung darauf, was künftig auch in Berlin auf euch zukommt. Unseren Informationen zufolge setzt Apple auch beim neuen Apple Store in Berlin auf eine durch Bäume im Innenraum aufgelockerte Dekoration im Avenue-Design.

Apple The Grove in Los Angeles (Bild: Apple)