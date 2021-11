Apple Rosenthaler Straße: 2. Apple Store Berlin bestätigt

Unser Dank geht an dieser Stelle an Storeteller , ganz besonders auch für die aktuellen Bilder!

Apple hat mittlerweile die schwarzen Blenden vor Eingang und Fenstern entfernt und das neue Ladengeschäft präsentiert sich mit bunt dekorierter Front. Wir verfolgen das Apple-Vorhaben in Berlin Mitte mittlerweile seit fünf Jahren. In seiner ersten Ankündigung bezeichnet Apple das Viertel als „kreative Baustelle“. Man habe diesen Standort besonders deswegen gewählt, weil in Berlin Mitte alles möglich sei.

Wir haben ja bereits letzte Woche über die anstehende Eröffnung berichtet und konnten zu Wochenbeginn den 2. Dezember als geplanten Eröffnungstermin in die Runde werfen. Dieses Datum muss nun noch von Apple bestätigt werden, wir rechnen mit einer Ankündigung in den letzten Novembertagen.

