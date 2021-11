Apples Ersatzteile für Endkunden sollen über Partner vertrieben werden

Apple hat vergangene Woche überraschend angekündigt, dass Kunden künftig auf offiziellem Weg Original-Ersatzteile und Reparaturanleitungen beziehen können. Das Programm soll mit ausgewählten Komponenten für verschiedene iPhone- und später auch Mac-Modelle zunächst in den USA starten.

Zu Details diesbezüglich schweigt sich Apple aber bislang ebenso aus, wie hinsichtlich der zu erwartenden Preise. Abgesehen von dem mit den Reparaturen verbundenen, für Privatpersonen wohl ohnehin oft nicht realistischen Aufwand steht kaum zu erwarten, dass Apple die Ersatzteile allzu günstig auf den Markt werfen wird.

Ein klein wenig mehr Licht in die Pläne des Anbieters werfen nun vom Apple-Blog MacRumors veröffentlichte, interne Unterlagen. Demnach wird Apple die Ersatzteile über einen dedizierten Shop für Reparaturzubehör anbieten, den der Hersteller in Kooperation mit einem bislang unbekannten Anbieter betreiben will. Gleichermaßen läuft bislang schon die technische Unterstützung für von Apple autorisierte Servicepartner ab, sodass zumindest wahrscheinlich ist, dass Apple diesen bereits bestehenden Ableger entsprechend erweitert und das Endkundengeschäft im Ersatzteilbereich auf gleichem Wege abwickelt. Die begleitend benötigten Reparaturanleitungen will Apple über sein Support-Portal anbieten.

Weiterführende und offizielle Details werden wir wohl frühestens im kommenden Jahr erfahren. Apple hat außer der Ansage, dass das Programm 2022 startet, noch keine konkreten Zeitangaben gemacht. Nähere Angaben sollen veröffentlicht werden, wenn der Starttermin näherrückt.

Zudem sei daran erinnert, dass Apple für 2022 bislang lediglich den Start des Angebots in den USA angekündigt hat. Die weltweite Ausweitung kann sich unter Umständen über längere Zeit hinweg ziehen. Wir erinnern an dieser Stelle an Apples Programm für unabhängige Reparaturanbieter, das 2019 in den USA gestartet, 2020 nach Europa gekommen und erst in diesem Frühjahr weltweit bereitgestellt wurde.