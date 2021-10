Steve Jobs starb heute vor zehn Jahren

Apple erinnert auf seiner Homepage an den Firmengründer und fasst wichtige Meilensteine und Interviewpassagen in einem dreiminütigen Video zusammen. Damit verbunden findet sich dort auch ein Nachruf von Steve Jobs’ Familie veröffentlicht, aus dem wir die folgende Passage zitieren:

Dabei war es keinesfalls so, dass die von Jobs geschaffenen Geräte wie Computer, MP3-Player oder auch Smartphones nicht zuvor schon gab. Steve Jobs gelang es jedoch wie niemand sonst, diese Geräte auf eine Weise neu zu erfinden, die den Fokus aufs Wesentliche gerichtet und in besonderem Maß durch Benutzerfreundlichkeit und hohe Qualität überzeugen konnten.

Heute vor zehn Jahren ist Steve Jobs gestorben. Der Apple-Mitbegründer ist am 5. Oktober 2011 im Alter von 56 Jahren einem Krebsleiden erlegen. Noch vier Monate zuvor stand Jobs ein letztes Mal auf der Bühne des Moscone Center in San Francisco und verkündete den Start von iCloud, iOS 5 und OS X Lion.

Insert

You are going to send email to