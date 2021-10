Intel mit schlechtem Werbespot auf Kundenfang unter Apple-Nutzern

Unter dem Titel „Breaking Apples Spell“ – „Apples Bann brechen“ – hat Intel ein 4-Minuten-Video veröffentlicht, in dem uns der Konzern mithilfe eines „Sozialen Experiments“ zeigen will, dass die mit seinen Prozessoren ausgestatteten Konkurrenzprodukte zu Apple-Geräten ein großes Plus an Freiheit und Nutzungsoptionen bedeuten.

Insert

You are going to send email to