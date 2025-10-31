ifun.de — Apple News seit 2001. 45 022 Artikel

Leser melden wieder mehr Probleme

Tim Cook: Neue Siri kommt wie geplant im nächsten Jahr
Wir dürfen weiterhin gespannt sein, wann Apple sein angekündigtes großes Update für Siri bringt und in welchem Umfang sich die Sprachassistentin des Herstellers dann tatsächlich mit konkurrierenden Diensten messen kann. Bei der aktuellen Siri-Version scheint es momentan eher wieder bergab zu gehen. Uns haben über die vergangene Woche hinweg mehrere Zuschriften von Lesern erreicht, die von gravierenden Problemen bei der Nutzung von Siri auf dem HomePod berichten. Demnach werden die Personen im Haushalt verwechselt und Befehle teils gar nicht oder – von Siri mit „Ich bin dran“ kommentiert – nur mit langen Wartezeiten ausgeführt.

Apple zufolge wird im Frühjahr alles gut. Im Rahmen der Veröffentlichung der Wirtschaftszahlen für das letzte Quartal in Apples Geschäftsjahr 2025 hat der Unternehmenschef Tim Cook verlauten lassen, dass er sich gemeinsam mit dem Apple-Team auf die neue, persönlichere Siri freue. Man mache gute Fortschritte und gehe wie schon zuvor gesagt davon aus, dass die verbesserte Funktion der Sprachassistentin im kommenden Jahr veröffentlicht wird.

Hoffen wir, dass Apple es mit diesem Versuch tatsächlich schafft, seine Sprachassistentin als konkurrenzfähiges Produkt auf dem sich stetig weiterentwickelnden Markt zu platzieren. Wir erinnern uns: Apple hatte die neue Siri erstmals im Sommer vergangenen Jahres angekündigt, die Einführung dann zunächst auf das vergangene Frühjahr und nun auf einen nicht näher benannten Zeitpunkt im kommenden Jahr verschoben.

Zumindest aktuell geht man allerdings noch davon aus, dass uns das Siri-Update vergleichsweise früh im Jahr erreicht. Welche Funktionen dann tatsächlich auch weltweit zur Verfügung stehen, bleibt wie von Apple gewohnt erstmal abzuwarten.

Apple setzt auf KI-Partnerschaften

Apple hat sich inzwischen aber komplett von der Idee verabschiedet, den Einsatz von künstlicher Intelligenz in seinen Produkten alleine zu stemmen. Bereits jetzt findet sich ChatGPT in Apples Betriebssysteme integriert und Tim Cook hat im Anschluss an die Bekanntgabe der aktuellen Wirtschaftszahlen einmal mehr bestätigt, dass man mit weiteren Partnerschaften in diesem Bereich rechnen darf. Es wird spekuliert, dass Google Gemini ein aussichtsreicher Kandidat eine baldige Integration ist.

Auf die Frage, ob Apple um die eigene Kompetenz in diesem Bereich auszubauen auch mit dem Gedanken an Fusionen oder Firmenübernahmen spielt, gab der Apple-Chef lediglich eine ausweichende Antwort. Man habe verschiedene eigene KI-Modelle in Arbeit, sei aber für alles offen, sofern man der Meinung ist, dass dies die eigene Entwicklung voranbringt.
31. Okt. 2025 um 10:54 Uhr von Chris


  • Bla bla ja ja wie jedesmal… „Ich bin dumm, soll ich chatgpt fragen?“ Wenn den mal wirklich was kommen würde…. Suchen kann ich im Netz selber, zumal selbst diese Schrott sind…

  • Ich persönlich glaube eher, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet, als dass Siri in absehbarer Zeit brauchbar wird.

  • Ich wette das „richtig gute Siri“ wird dann eine Bezahlfunktion ;-)

  • Die schlecht laufende Siri kann ich leider nur bestätigen :(

  • Ich fände es spannend, ob die neue Siri nur mit den neuesten iPhones Generation (Apple Intelligence fähig ) oder auch mit älteren iPhones beziehungsweise ob man dann weiter die alte Siri benutzen muss

  • Nächstes Jahr bedeutet bestimmt nicht Frühjahr 2026, sondern Spätherbst mit OS27.1

  • „Wie geplant“…Interessant. Soweit ich weiss war da was anderes „geplant“.
    Apple Strategie. Einfach nicht mehr drüber reden das man ursprünglich ein ganz anderes Datum nannte !
    Aber wie man an den aktuellen Quartalszahlen sieht, verzeiht der Verbraucher Apple selbst den grössten Mist. Also – wieder mal – alles richtig gemacht seitens Cupertino.

