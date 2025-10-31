Tim Cook: Neue Siri kommt wie geplant im nächsten Jahr

Wir dürfen weiterhin gespannt sein, wann Apple sein angekündigtes großes Update für Siri bringt und in welchem Umfang sich die Sprachassistentin des Herstellers dann tatsächlich mit konkurrierenden Diensten messen kann. Bei der aktuellen Siri-Version scheint es momentan eher wieder bergab zu gehen. Uns haben über die vergangene Woche hinweg mehrere Zuschriften von Lesern erreicht, die von gravierenden Problemen bei der Nutzung von Siri auf dem HomePod berichten. Demnach werden die Personen im Haushalt verwechselt und Befehle teils gar nicht oder – von Siri mit „Ich bin dran“ kommentiert – nur mit langen Wartezeiten ausgeführt.

Apple zufolge wird im Frühjahr alles gut. Im Rahmen der Veröffentlichung der Wirtschaftszahlen für das letzte Quartal in Apples Geschäftsjahr 2025 hat der Unternehmenschef Tim Cook verlauten lassen, dass er sich gemeinsam mit dem Apple-Team auf die neue, persönlichere Siri freue. Man mache gute Fortschritte und gehe wie schon zuvor gesagt davon aus, dass die verbesserte Funktion der Sprachassistentin im kommenden Jahr veröffentlicht wird.

Hoffen wir, dass Apple es mit diesem Versuch tatsächlich schafft, seine Sprachassistentin als konkurrenzfähiges Produkt auf dem sich stetig weiterentwickelnden Markt zu platzieren. Wir erinnern uns: Apple hatte die neue Siri erstmals im Sommer vergangenen Jahres angekündigt, die Einführung dann zunächst auf das vergangene Frühjahr und nun auf einen nicht näher benannten Zeitpunkt im kommenden Jahr verschoben.

Zumindest aktuell geht man allerdings noch davon aus, dass uns das Siri-Update vergleichsweise früh im Jahr erreicht. Welche Funktionen dann tatsächlich auch weltweit zur Verfügung stehen, bleibt wie von Apple gewohnt erstmal abzuwarten.

Apple setzt auf KI-Partnerschaften

Apple hat sich inzwischen aber komplett von der Idee verabschiedet, den Einsatz von künstlicher Intelligenz in seinen Produkten alleine zu stemmen. Bereits jetzt findet sich ChatGPT in Apples Betriebssysteme integriert und Tim Cook hat im Anschluss an die Bekanntgabe der aktuellen Wirtschaftszahlen einmal mehr bestätigt, dass man mit weiteren Partnerschaften in diesem Bereich rechnen darf. Es wird spekuliert, dass Google Gemini ein aussichtsreicher Kandidat eine baldige Integration ist.

Auf die Frage, ob Apple um die eigene Kompetenz in diesem Bereich auszubauen auch mit dem Gedanken an Fusionen oder Firmenübernahmen spielt, gab der Apple-Chef lediglich eine ausweichende Antwort. Man habe verschiedene eigene KI-Modelle in Arbeit, sei aber für alles offen, sofern man der Meinung ist, dass dies die eigene Entwicklung voranbringt.