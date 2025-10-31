8 Prozent Plus gegenüber dem Vorjahr
Quartalszahlen: Apple geht mit Schwung ins Weihnachtsgeschäft
Apple hat in der Nacht zum Freitag die Finanzzahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Der iPhone-Hersteller verzeichnete mit einem Quartalsumsatz von 102,5 Milliarden US-Dollar ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im gesamten Geschäftsjahr 2025 ist der Umsatz um fast 6,5 Prozent auf 416 Milliarden Dollar gestiegen.
Apples Geschäftsjahr weicht vom Kalenderjahr ab und wurde bereits am 27. September beendet. In den drei Monaten davor hat Apple zwar keine großen Schlagzeilen gemacht, aber einmal mehr solide Gewinne in den für das Unternehmen wichtigsten Bereichen eingefahren.
Services und Mac legen zu
Eine sichere Bank ist diesbezüglich nunmehr seit Jahren die Einnahmen aus den App Stores und Abonnements umfassende Dienstleistungssparte des Unternehmens. Der Geschäftsbereich „Services“ hat im vergangenen Quartal bei Apple für 28,75 Milliarden Dollar Umsatz gesorgt und hat damit gegenüber dem Vorjahr 15 Prozent zugelegt. Beim iPhone konnte Apple rund sechs Prozent mehr Umsatz gegenüber dem Vorjahr erzielen. Hier sind alle Augen auf das kommende Weihnachtsquartal gerichtet, in dem Apple traditionell die mit Abstand höchsten iPhone-Umsätze erzielt. Im aktuellen Quartal ist nur ein vergleichsweise kurzer Zeitraum enthalten, in dem die neuen iPhone-17-Modelle bereits erhältlich waren.
Während sich die Zahlen in den Bereichen iPad und Wearables nicht sonderlich vom Vorjahr unterscheiden, hat der Mac im Vergleich zum Vorjahr um 12,68 Prozent zugelegt. Hier kann man nur spekulieren, dass diese Zahlen zumindest teilweise durch Werbeaktionen zum Schulstart und die seit dem Frühjahr erhältlichen MacBook-Air-Modelle begünstigt wurden.
Den Ausblick auf das Weihnachtsquartal begleitet Apple-Chef Tim Cook wie gewohnt mit einem selbstbewussten Kommentar:
Im September waren wir begeistert, unsere beste iPhone-Reihe aller Zeiten auf den Markt zu bringen, darunter iPhone 17, iPhone 17 Pro und Pro Max sowie iPhone Air. Darüber hinaus haben wir die fantastischen AirPods Pro 3 und die brandneue Apple Watch-Reihe vorgestellt. In Kombination mit dem kürzlich angekündigten MacBook Pro und iPad Pro mit dem Powerhouse M5-Chip freuen wir uns, unsere außergewöhnlichste Produktpalette zu teilen, während wir in die Weihnachtszeit gehen.
Wo bleibt das neue Apple TV 4K?
Was möchtet ihr denn alle mit nem neuen Apple TV 4K
(Sarkasmus) oder echt gemeint???
Was soll das besser können als das aktuelle 4K Modell???
Ich hab das dieses Jahr im Sommer gekauft und bin begeistert
Ich kann mir nicht vorstellen was man da noch verbessern soll
Einen schönen guten Morgen an alle
Stell dir vor, es gibt Leute die wissen, dass es bald ein Update geben wird…
Ich möchte mir auch für ein Zimmer, in welchem bisher kein Apple TV vorhanden ist, einen kaufen, dieses werde ich aber ganz sicher nicht jetzt tun, wenn ich weiß, dass bald ein Neuer erscheinen wird!
Vielleicht mal neuere Hardware? Die CPU ist ja dermaßen veraltet, das es schon nicht mehr schön ist. Es gibt ja nicht nur 4k was sich verbessert hat es gibt auch andere Bildformate, wie HDR10+ zum Beispiel (wenn nicht schon unterstützt), man könnte Siri von außen steuerbar einbauen. Du musst dir ja nicht gleich ein neueres Modell holen, wenn du erst gekauft hast. Apple wird aber definitiv Gründe liefern damit du dich ärgerst, jetzt noch gekauft zu haben. Nach so langer Zeit nach dem Release, macht man das eigentlich nicht mehr.
Hä? Ich dachte Apple geht bald pleite, weil sie nicht mehr innovativ sind und das iPhone langweilig ist und andere Hersteller viel besser und toller sind?
Jedenfalls wird das in den Kommentaren hier immer behauptet. :)
Das dachte ich mir auch… Das war aber schon immer so. Deswegen kopiert Samsung ja jetzt auch wieder die VP und die Gehäusefarbe der iPhone Pro Modelle, anscheinend will Samsung jetzt auch Orange bringen.