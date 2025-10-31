Quartalszahlen: Apple geht mit Schwung ins Weihnachtsgeschäft

Apple hat in der Nacht zum Freitag die Finanzzahlen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres 2025 veröffentlicht. Der iPhone-Hersteller verzeichnete mit einem Quartalsumsatz von 102,5 Milliarden US-Dollar ein Plus von 8 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im gesamten Geschäftsjahr 2025 ist der Umsatz um fast 6,5 Prozent auf 416 Milliarden Dollar gestiegen.

Apples Geschäftsjahr weicht vom Kalenderjahr ab und wurde bereits am 27. September beendet. In den drei Monaten davor hat Apple zwar keine großen Schlagzeilen gemacht, aber einmal mehr solide Gewinne in den für das Unternehmen wichtigsten Bereichen eingefahren.

Services und Mac legen zu

Eine sichere Bank ist diesbezüglich nunmehr seit Jahren die Einnahmen aus den App Stores und Abonnements umfassende Dienstleistungssparte des Unternehmens. Der Geschäftsbereich „Services“ hat im vergangenen Quartal bei Apple für 28,75 Milliarden Dollar Umsatz gesorgt und hat damit gegenüber dem Vorjahr 15 Prozent zugelegt. Beim iPhone konnte Apple rund sechs Prozent mehr Umsatz gegenüber dem Vorjahr erzielen. Hier sind alle Augen auf das kommende Weihnachtsquartal gerichtet, in dem Apple traditionell die mit Abstand höchsten iPhone-Umsätze erzielt. Im aktuellen Quartal ist nur ein vergleichsweise kurzer Zeitraum enthalten, in dem die neuen iPhone-17-Modelle bereits erhältlich waren.

Während sich die Zahlen in den Bereichen iPad und Wearables nicht sonderlich vom Vorjahr unterscheiden, hat der Mac im Vergleich zum Vorjahr um 12,68 Prozent zugelegt. Hier kann man nur spekulieren, dass diese Zahlen zumindest teilweise durch Werbeaktionen zum Schulstart und die seit dem Frühjahr erhältlichen MacBook-Air-Modelle begünstigt wurden.

Den Ausblick auf das Weihnachtsquartal begleitet Apple-Chef Tim Cook wie gewohnt mit einem selbstbewussten Kommentar: