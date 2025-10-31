USA prüfen Verkaufsstopp für Router von TP-Link

Die USA prüfen ein Verkaufsverbot für Router der Marke TP-Link. Nach einem Bericht der Washington Post unterstützen mehrere Ministerien – darunter die Ressorts für Handel, Justiz, Verteidigung und Heimatschutz – einen entsprechenden Vorschlag des US-Handelsministeriums. Als Begründung werden Sicherheitsbedenken wegen der fortbestehenden Verbindungen des Unternehmens zur Volksrepublik China angeführt.

TP-Link weist diese Vorwürfe dem Bericht zufolge entschieden zurück. Deren amerikanischer Ableger TP-Link Systems hat seinen Firmensitz in Kalifornien und betont, als eigenständiges US-Unternehmen zu agieren, das Produkte unabhängig von der chinesischen Mutter entwickle und vertreibe. Die Verantwortung für Sicherheitsupdates in den Vereinigten Staaten liege ausschließlich bei amerikanischen Ingenieuren.

TP-Link Systems ist aus dem chinesischen Unternehmen TP-Link Technologies hervorgegangen. Nach Einschätzung amerikanischer Behörden könne der Anbieter trotz der offiziellen Trennung weiterhin der Einflussnahme chinesischer Stellen unterliegen. Das US-Handelsministerium kam dem Bericht zufolge zu dem Schluss, dass Maßnahmen zur Risikominderung nicht ausreichen würden, sondern nur ein vollständiges Verkaufsverbot den Sicherheitsanforderungen gerecht werde.

TP-Link hält ein Drittel des US-Marktes

Schätzungen zufolge hält TP-Link rund ein Drittel des nordamerikanischen Marktes für Heimnetzrouter. Sollten die Behörden tatsächlich ein Verkaufsverbot verhängen, wäre dies einer der bislang größten Eingriffe in den dortigen Endverbrauchermarkt für Netzwerkgeräte.

Hintergrund der Maßnahme sind zumindest teilweise sicherlich auch die anhaltenden Spannungen zwischen den USA und China. Es ist zumindest nicht auszuschließen, dass die USA hier weniger aufgrund tatsächlicher Bedenken handelt, sondern die Androhung der Maßnahmen auch als Machtdemonstration zu verstehen ist.