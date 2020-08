Tim Cook erreicht den Status eines Milliardärs

Dem Wirtschaftsmagazin Bloomberg zufolge hat Tim Cook jetzt den Status eines Milliardärs erreicht. Vorausgesetzt, dass er sein Vermögen nicht durch nicht offengelegte Spenden geschmälert hat, ist der Apple-Chef jetzt mehr als eine Milliarde Dollar „schwer“.

Bloomberg merkt an, dass dieser Status für einen Firmenchef, der sein Unternehmen nicht selbst gegründet hat, durchaus außergewöhnlich sei. In der von dem Wirtschaftsmagazin veröffentlichten Rangliste der Milliardäre rangieren zwar deutlich dickere Fische auf den oberen Plätzen, allerdings handelt es sich hier in der Regel um die Gründer der von ihnen geleiteten Unternehmen.

Cook profitiert von den von ihm gehaltenen Aktienoptionen und dem enormen Wertzuwachs von Apple seit seiner Übernahme. Während sich sein Vorgänger Steve Jobs auf Innovation verstand, war es Cook, der das iPhone zum Massenprodukt gemacht und insbesondere finanzstarke Märkte wie China für das Unternehmen erschlossen hat.

Tim Cook erwartet in diesem Monat erneut die Zuteilung von 560.000 Apple-Aktien. Die Hälfte davon als Bonus für die positive Wertentwicklung des Unternehmens, weitere 280.000 Aktien kommen aufgrund seiner Beschäftigungsdauer hinzu. Allerdings wird rund die Hälfte davon aufgrund von steuerrechtlichen Vorgaben von Apple zurückgehalten. Dennoch sollte sich Cooks Finanzkraft dadurch um weitere rund 100 Millionen Dollar erhöhen. Der Apple-Chef hat jedoch schon in der Vergangenheit betont, dass er einen großen Teil seines Vermögens an Wohltätigkeitsorganisation spenden will.

Apple-Aktionäre werden dieser Tage allgemein wieder frohlocken. Die Apple-Aktie hat sich ob der zuletzt veröffentlichten sehr guten Quartalszahlen wieder zu neuen Höhen aufgemacht. Nicht nur, weil Apple einen erstklassigen Wirtschaftsstatus präsentiert hat, sondern sicher auch, weil das Unternehmen in diesem Rahmen auch einen weiteren Aktiensplit angekündigt hat: