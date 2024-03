Tim Cook: Apple Vision Pro noch in diesem Jahr in China

Während es weiterhin keine handfesten Aussagen zum Start der Apple Vision Pro in Deutschland gibt, dürfen sich Anwender in China freuen. Der Apple-Chef Tim Cook hat am Wochenende offiziell verlauten lassen, dass die Datenbrille in diesem Jahr in China auf den Markt kommt. Konkreter wollte sich Cook bezüglich des China-Starts der Vision Pro allerdings nicht festlegen.

Die Ankündigung für China bedeutet zumindest einmal nicht, dass die Apple-Brille im Laufe des Jahres nicht auch noch in weiteren Ländern in den Handel kommt. Hoffnung auf einen baldigen Deutschlandstart der Vision Pro hat vor zwei Wochen die Meldung gemacht, dass Deutsch zu jenen Sprachen zählt, die fortan über Englisch hinaus von der virtuellen Tastatur der Brille unterstützt werden. Auf der Liste der als nächstes kompatiblen Länder fanden sich neben China und Deutschland dann auch noch Australien, Kanada, Japan, Singapur und Großbritannien mit angepassten Englisch-Varianten, Frankreich und Kanada mit Französisch sowie Korea und Japan.

China für Apple wichtiger Markt und Partner

Die China-Ankündigung hat sich Tim Cook einem Reuters-Bericht zufolge im Rahmen seines Besuchs auf der Jahreskonferenz China Development Forum entlocken lassen. Neben Apple hatten sich am vergangenen Wochenende auf Einladung der chinesischen Regierung zahlreiche Vertreter der führenden westlichen Wirtschaftsunternehmen in Peking eingefunden. Das Handelsblatt hat ausführlich über das Zusammentreffen berichtet und den Apple-Chef mit lobenden Worten über Apples Zusammenarbeit mit China und den dort ansäßigen Unternehmen zitiert.

Die China-Ankündigung für die Apple Vision Pro hat Tim Cook offenbar im Beiprogramm der Konferenz auf eine Frage von Medienvertretern hin gemacht. Wer Apple kennt weiß, dass es sich hierbei kaum um eine spontane Antwort des Unternehmenschefs gehandelt haben dürfte. Apple kontrolliert und plant stets bis ins letzte Detail, welche Aussagen wann und in welchem Umfeld getroffen werden. Somit kann man den Worten Cooks zum Markstart der Brille in China, insbesondere mit Blick auf das Umfeld, in dem sie getätigt wurden, wohl vor allem eine strategische Bedeutung beimessen.