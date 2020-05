TIDAL HiFi: Musik-Streaming mit Dolby Atmos

Der Musik-Streaming-Dienst TIDAL bietet seinen Nutzern zukünftig auch die Audioausgabe im Dolby Atmos-Format an. Kompatible Endgeräte vorausgesetzt, können jedoch ausschließlich Nutzer des teuren HiFi-Abos auf die mehrdimensionale Musikwiedergabe zugreifen, die ihrerseits auch nicht bei allen Tracks sondern nur bei ausgesuchten Inhalten angeboten wird.

You can now access @TIDAL in Dolby Atmos globally on TV supported devices. Enjoy playlists, albums, and more.https://t.co/htv00PEUwq pic.twitter.com/OHzuvmP5jh

— TIDAL Support (@TIDALSupport) May 28, 2020