„Thoughts“ für Mac: Fokus auf flüchtige Gedanken

Mit Thoughts steht Mac-Nutzern eine minimalistische Notizen-App zur Verfügung, die sich gezielt an Menschen richtet, die spontane Ideen schnell festhalten wollen. Die Anwendung verzichtet bewusst auf eine voll formatierte Notizansicht und setzt stattdessen auf das Prinzip „aufschreiben und vergessen“.

Im Hintergrund werden die Eingaben als Dateien im Markdown-Format gespeichert, mit zusätzlichen Metadaten im sogenannten Frontmatter-Format. Dadurch lassen sich die Notizen später problemlos mit anderen Anwendungen wie Obsidian oder Website-Generatoren wie Jekyll weiterverwenden.

Integration in bestehende Abläufe

Die App legt sämtliche Einträge in einem frei wählbaren Ordner ab. Dies erlaubt es Anwendern, die Notizen in ihre bestehenden Arbeitsabläufe zu integrieren. Wer möchte, kann automatische Standortdaten in die Metadaten übernehmen lassen, um später nachvollziehen zu können, an welchem Ort ein Gedanke entstand.



So zeigt Thoughts eure Eingaben an

Die Anwendung selbst wird über die Menüleiste des Mac gestartet und ist so jederzeit erreichbar. Funktionen wie das Erstellen neuer Einträge oder das Bearbeiten bestehender Notizen lassen sich vollständig über Tastenkürzel steuern.

Funktionsumfang bleibt übersichtlich

Die Liste der bisherigen Updates zeigt, dass „Thoughts“ in erster Linie auf Stabilität und einfache Bedienung setzt. So wurden unter anderem globale Tastenkombinationen eingeführt, die Fensteranordnung verbessert und die Synchronisation mit anderen Tools optimiert.

Heraus kommen Markdown-Dateien, die in vielen Anwendungen funktionieren

Auch die Standortfunktion wurde überarbeitet, sodass selbst dann eine Ortsangabe gespeichert werden kann, wenn keine präzise Ortsbezeichnung vorliegt. Nutzer können eigene Tags vergeben, leere Notizen werden nicht gespeichert.

Die App bleibt so schlank, ohne jedoch auf nützliche Details wie Markdown-Hervorhebung oder automatische Startoptionen zu verzichten.