Apple TV: Messis Playoff-Debüt wird kostenlos ausgestrahlt

Lionel Messi, einer der besten Fußballspieler der Welt, wird am morgigen Freitag zum ersten Mal in den Playoffs der Major League Soccer (MLS) auflaufen, mit der Apple bekanntlich einen exklusiven 10-Jahres-Vertrag geschlossen hat.

Inter Miami gegen Atlanta United FC

Messi wird in der Begegnung zwischen Inter Miami CF und Atlanta United FC spielen und die erste Runde der Audi MLS Cup Playoffs 2024 hoffentlich bereichern. Das Spiel wird um 20:30 Uhr lokaler Zeit (beziehungsweise um 2:30 Uhr deutscher Zeit) beginnen und kostenlos im MLS Season Pass auf Apple TV zu sehen sein. Damit ermöglicht Apple allen interessierten Fußball-Fans weltweit, das Playoff-Debüt Messis live mitzuverfolgen. Ein kostenpflichtiges MLS-Abo wird nicht vorausgesetzt.

Seit seinem Wechsel zu Inter Miami CF in der vergangenen Saison hat Messi das Team zu bemerkenswerten Erfolgen geführt. Der Verein gewann den Supporters’ Shield für das beste Team der regulären Saison und erzielte einen Punkterekord. Nun ist Messi drauf und dran in den Playoffs einen weiteren Titel zu ergattern. Allerdings hat es auf diesen nicht nur Inter Miami abgesehen, auch Columbus Crew und Los Angeles FC sind im Rennen um den MLS Cup noch nicht abgeschrieben.

Im Web, per App und im Apple Store

Apple TV bietet verschiedene Möglichkeiten, das Spiel zu verfolgen, unter anderem soll die Begegnung über die Apple TV-Anwendung auf dem Mac angeboten werden, wird auf Smart-TVs über die Apple TV-App bereitgestellt und kann Browser unter tv.apple.com mitverfolgt werden. Zusätzlich wird das Spiel auch in allen offenen Apple Stores weltweit zu sehen sein.

Mit Spannung wird erwartet, wie Messi und Inter Miami sich in den Playoffs schlagen. Klar ist, dass das Interesse an der MLS durch den Superstar weiter gestiegen ist. Das Finale des MLS Cups findet am 7. Dezember statt.