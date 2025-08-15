macOS Tahoe: Neue Bildschirmhintergründe schon jetzt ansehen

Apple hat die neuen Bildschirmschoner der kommenden macOS-Version Tahoe vorab auf seinen Servern bereitgestellt. Die Videos zeigen Landschaftsaufnahmen aus dem Himalaya, von der indischen Küste sowie der Region rund um den Lake Tahoe. Wenn ihr wissen wollt, was auch euch zukommt, dann könnt ihr die Videos über die Links unten direkt im Webbrowser abspielen, noch bevor das Betriebssystem offiziell erscheint.

Zu den verfügbaren Inhalten zählen mehrere Serien. Die „Lake Tahoe Collection“ enthält Motive zu unterschiedlichen Tageszeiten. Weitere Clips zeigen Berglandschaften und Panoramaansichten aus dem Himalaya. Eine dritte Gruppe widmet sich Küstenstreifen, Teefeldern und Flüssen in Indien. Alle Videos stehen in 4K-Auflösung bereit und werden mit einer Bildrate von bis zu 240 Bildern pro Sekunde gestreamt.

Dynamische Darstellung auf dem Schreibtisch

Die Inhalte lassen sich in macOS nicht nur als Bildschirmschoner, sondern auch als dynamische Schreibtischhintergründe nutzen. Wird ein Motiv über den Bereich „Bildschirmschoner“ aktiviert, wechselt die Darstellung im Tagesverlauf automatisch. Nach dem Entsperren des Mac-Bildschirms bleibt das zuletzt gezeigte Bild als Hintergrund erhalten. Bei Auswahl über den Bereich „Hintergrundbild“ bleibt das Motiv statisch, passt sich aber weiterhin an Tageslichtverhältnisse an.

Mit dem offiziellen Start von macOS Tahoe sollen alle Hintergründe automatisch auf unterstützten Geräten verfügbar sein. Wer sich bereits jetzt einen Eindruck verschaffen möchte, kann die Inhalte über öffentlich erreichbare Streaming-Links aufrufen. Das Apple-Blog macrumors.com hat die Links zu den insgesamt 15 Videos zusammengetragen:

Lake Tahoe Collection

Himalayan Landscapes

Indian Coastal and Natural Scenes