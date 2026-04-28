TheCommander: Freier Mac-Dateimanager legt viele Funktionen nach

TheCommander gehört zu den Mac-Anwendungen, die sich bewusst an klassischen Dateimanagern wie dem Norton Commander orientieren. Statt auf eine Finder-ähnliche Einzelfenster-Ansicht zu setzen, arbeitet die App mit zwei nebeneinanderliegenden Dateifenstern. Dateien lassen sich so direkt zwischen Ordnern, Laufwerken und Servern kopieren oder verschieben.

Der Ansatz richtet sich vor allem an Nutzer, die regelmäßig mit größeren Dateibeständen arbeiten und dabei Tastaturkürzel bevorzugen. TheCommander unterstützt lokale Ordner ebenso wie Verbindungen per SFTP, FTP und SMB. Zugangsdaten werden im macOS-Schlüsselbund abgelegt. Häufig genutzte Orte lassen sich als Favoriten speichern, außerdem stehen Suchfunktionen, Tabs, Vergleichswerkzeuge und Synchronisationsoptionen bereit.

Ein wichtiger Bestandteil bleibt die Archivverwaltung. ZIP-, TAR-, RAR- und 7z-Dateien lassen sich direkt in der Anwendung öffnen und durchsuchen. Inhalte können angezeigt, entpackt oder kopiert werden, ohne dafür ein separates Packprogramm starten zu müssen.

Viele Aktualisierungen seit Februar

Seit unserer ersten Berücksichtigung Anfang Februar hat Entwickler Norbert Gutbrod TheCommander mit zahlreichen Aktualisierungen versorgt. Die aktuelle Version 1.2.1 wurde erst gestern ausgegeben und setzt weiterhin macOS 14 voraus.

Zu den größeren Neuerungen zählt der Ausbau der Archivfunktionen. TheCommander kann inzwischen RAR- und 7z-Archive nativ verarbeiten, verschlüsselte Archive per Passwortabfrage öffnen und 7z-Dateien mit LZMA2 und Verschlüsselung erstellen. Auch das Kopieren von Archivinhalten auf SFTP-Server wurde ergänzt.

Ebenfalls deutlich ausgebaut wurden die Tastaturfunktionen. Rund 50 Kürzel lassen sich individuell konfigurieren. Vordefinierte Profile orientieren sich unter anderem an Total Commander, Norton Commander, ForkLift und Midnight Commander. Neue Befehle markieren oder entfernen Dateien mit gleicher Endung aus der Auswahl. Für das Sortieren nach Name, Erweiterung, Größe, Datum oder Attributen stehen zusätzliche Tastenkürzel bereit.

Im Alltag dürften auch kleinere Verbesserungen auffallen. Ordnergrößen können für mehrere Verzeichnisse parallel berechnet werden, auf Wunsch werden Dateien und Ordner gemeinsam nach Größe sortiert. SFTP-Verbindungen stellen sich nach Ruhezustand oder Inaktivität schneller wieder her. Dateiänderungen aus dem Terminal oder nach Kopier- und Löschvorgängen werden schneller in den Panels sichtbar.

Hinzu kommen ein integriertes Hilfesystem, ein Theme-Editor, eine anpassbare Symbolleiste, lokalisierte Verzeichnisnamen, Cloud-Speicher-Erkennung für iCloud, Dropbox, OneDrive und Google Drive sowie zahlreiche Korrekturen an Suche, Tabs, Drag and Drop und Dialogen. Die App lässt sich hier aus dem Netz laden.