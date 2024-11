“Dinner Club”: Prime Video kennt nur noch ein Serien-Rezept

In Deutschland strahlt Amazons Video-Streaming-Dienst Prime Video immer mehr Produktionen aus, die eben nicht mit den Möglichkeiten moderner Streaming-Dienste experimentieren, sondern vor allem die traditionellen Rezepte des Privatfernsehens nachkochen.

Auf LOL und Licht aus…

Auf der Einkaufsliste stehen hier meist Promis, die auf ihren Kanälen bereits die Werbetrommel für die neuen Formate rühren, günstige Reality-Produktionen, die sich schnell abdrehen lassen, und etablierte Konzepte, die bereits in anderen Märkten bewiesen haben, dass sich mit ihnen ordentlich Zuschauerzahlen generieren lassen.

Nach der Comedy-Show “LOL: Last One Laughing”, dem erfolgreichsten Streaming-Format in Deutschland, und den sechs Episoden der neuen Original-Show “Licht Aus”, die am 31. Oktober exklusiv bei Prime Video startete, steht nun die neue Produktion “Dinner Club” vor ihrer Premiere.

…folgt der “Dinner Club”

Zum Jahresbeginn präsentiert der Streaming-Dienst Prime Video die neue deutsche Serie, die sich der gehobenen Gastronomie widmen wird. “Dinner Club” mit dem Schweizer Spitzenkoch Andreas Caminada wird ab dem 3. Januar für Prime-Mitglieder verfügbar sein. Die Produktion basiert auf einem italienischen Format und setzt einmal mehr auf prominente Gäste.

Mit dabei sind diesmal unter anderem die Schauspieler Moritz Bleibtreu und Franka Potente, die Influencerin Caro Daur sowie die Komiker Kurt Krömer und Teddy Teclebrhan.

In der sechsteiligen Serie bereist Caminada, der mit drei Michelin-Sternen ausgezeichnet ist und laut Amazon zu den renommiertesten Köchen Europas zählt, zusammen mit prominenten Gästen sechs Länder, darunter Montenegro, Schottland und Mexiko.

Ziel der Reisen sei es, die landestypischen Küchen zu entdecken und Inspiration für ein abschließendes Dinner-Menü zu sammeln. Dieses wird in jeder Folge für die gesamte Gruppe zubereitet und von den Promis bewertet. Dinner Club startet am 3. Januar auf Prime Video.