Prime Video: Die Neuzugänge im Januar 2025

Amazons Video-Streaming-Dienst, Amazon Prime Video, hat uns heute über alle für den kommenden Monat angekündigten Neuerscheinungen informiert. Das Programm umfasst deutsche Produktionen, internationale Filme und Formate sowie ein Topspiel der UEFA Champions League.

Promi-Kochen in „Dinner Club“

Ab dem 3. Januar 2025 ist die deutsche Original-Show „Dinner Club“ verfügbar. Der Schweizer Spitzenkoch Andreas Caminada begleitet sechs prominente Gäste auf kulinarischen Reisen durch verschiedene Länder. In jeder Folge besucht Caminada gemeinsam mit einem Star ein Land, um lokale Küchen zu entdecken. Die gewonnenen Eindrücke werden anschließend in einem gemeinsamen Dinner-Menü präsentiert.

Zu den Gästen zählen unter anderem Moritz Bleibtreu, Caro Daur und Karoline Herfurth. Die Show basiert auf einem italienischen Format.

Mockumentary „Gerry Star“

Am 10. Januar 2025 startet die Serie „Gerry Star – Der schlechteste beste Produzent aller Zeiten“. Die achtteilige Mockumentary dreht sich um den fiktiven Musikproduzenten Gerry Star, gespielt von Sascha Nathan. Der Protagonist versucht, mit seiner Band „Family Strike“ den Durchbruch zu schaffen, scheitert jedoch regelmäßig.

Sebastian Fitzeks „Der Heimweg“

Der Original-Film „Sebastian Fitzeks Der Heimweg“ wird ab dem 16. Januar 2025 gezeigt. Der Thriller basiert auf dem gleichnamigen Roman des Bestsellerautors Sebastian Fitzek. Im Mittelpunkt steht eine junge Mutter, die um ihr Leben fürchtet und sich telefonisch an einen Begleitdienst wendet.

„Ihr seid herzlich eingeladen“

Zum Monatsende, am 30. Januar 2025, erscheint die Komödie „Ihr seid herzlich eingeladen“. Der Film erzählt die Geschichte zweier Hochzeiten, die am selben Tag und am selben Ort stattfinden. Die Ereignisse führen zu Konflikten zwischen den beteiligten Familien, die versuchen, ihre Feiern zu retten. Die Hauptrollen übernehmen Reese Witherspoon und Will Ferrell.

Live-Sport: UEFA Champions League

Fans der UEFA Champions League können am 21. Januar 2025 das Spiel zwischen dem FC Bologna und Borussia Dortmund live verfolgen. Die Übertragung beginnt um 20:00 Uhr, der Anpfiff erfolgt um 21:00 Uhr. Kommentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich und Benni Höwedes.

