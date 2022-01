The Morning Show: Dritte Staffel steht. Neue Inside-Episode verfügbar.

Apple wird die hauseigene Serienproduktion „The Morning Show“ um eine dritte Staffel ergänzen. Dies bestätigte der Konzern nur wenige Wochen nach Ausstrahlung der finalen Episode der zweiten Staffel am 19. November. „The Morning Show“ wird von den beiden Hauptdarstellerinnen Reese Witherspoon und Jennifer Aniston produziert und soll für die dritte Staffel auf einen neuen Showrunner setzen. Hier will Apple Charlotte Stoudt einspannen, die ihrerseits bereits für beliebte Serien wie Homeland und House of Cards verantwortlich zeichnete.

