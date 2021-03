Texterkennungs-Kamera Scan2Clipboard springt aufs iPad

Nur zwei Wochen nach ihrem Start auf dem iPhone kommt die App Scan2Clipboar‪d‬ jetzt auch mit iPad-Unterstützung. Die Anwendung will einen optimalen Texterkennungs-Workflow bieten und verzichtet auf überflüssige Speichervorgänge, sondern stellt umgewandelte Texte direkt über die Zwischenablage zur Weiterverarbeitung bereit.

Scan2Clipboard kommt mit einfacher Bedienoberfläche und präsentiert sich als schlichte Kamera-App mit OCR-Funktion. Die Texterkennung erfolgt dabei direkt auf dem iOS-Gerät, unter Verwendung der von Apple bereitgestellten „VisionKit“-Technologie. Die umgewandelten Texte landen dann direkt in der Zwischenablage und können so auf dem selben Gerät weiterverarbeitet oder über die allgemeine Zwischenablage auch auf anderen Apple-Geräten bereitgestellt werden.

Scan2Clipboar‪d wird kostenlos angeboten. Als einzige Einschränkung wird der von der App in die Zwischenablage kopierte Text von zwei Texthinweisen auf die App eingerahmt. Wer dies entfernen oder sich einfach beim Entwickler erkenntlich zeigen will, kann die Vollversion für 1,09 Euro per In-App-Kauf aktivieren.