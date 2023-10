Text in Sprache wandeln: Mac-Kurzbefehl erstellt Hördateien

Mit Hilfe der Kurzbefehle-Applikation lässt sich unter macOS Sonoma ein Arbeitsablauf erstellen, der die hochqualitativen Siri-Vorlesestimmen dafür nutzt, beliebige Texte in hörbare Inhalte umzuwandeln, die als Audiodateien auf dem eigenen System gespeichert werden.

Ähnliches ließ sich zwar schon bislang bewerkstelligen. Neu ist, dass sich hier nun auch die hochwertigen Siri-Stimmen verwenden lassen und nicht mehr nur die regulären Systemstimmen zum Einsatz kommen.

30 Sekunden für 30 Minuten Hördauer

Das Umwandeln von Text zu Sprache läuft mit erstaunlicher Geschwindigkeit ab. Umfangreiche Texte, die bei normaler Vorlesegeschwindigkeit auf eine Laufzeit von knapp einer halben Stunde kommen, benötigen gerade einmal 30 Sekunden, um erstellt zu werden.

In der Kurzbefehle-Applikation werden dabei nur wenige Schritte benötigt. Der Baustein „In Sprache umwandeln“ kümmert sich um die eigentliche Übersetzung gedruckter Texte in gesprochene Inhalte und lässt die Konfiguration von Sprechgeschwindigkeit und Stimme zu. Der optionale Baustein „Medien codieren“ wandelt die standardmäßig im CAF-Format ausgegebenen Audiodateien in das kompatiblere M4A-Format um.

Mit dem Block „Datei sichern“ lässt sich die Audioausgabe dann an einen zuvor festgelegten Speicherort ablegen. Wir nutzen hier einen iCloud-Ordner, der die Datei direkt an unsere Podcast-App übergibt.

Kurzbefehl zum Download: Text zu Hörinhalt

Den Kurzbefehl selbst haben wir so konfiguriert, dass dieser entweder Texte entgegennimmt oder aber den Inhalt der aktuellen Zwischenablage ausliest und daraus direkt eine Hördatei macht. Mit einem zusätzlich konfigurierten Tastaturkürzel (in unserem Fall: Control + Alt + Command + Ä) sind für die Konvertierung langer Textinhalte in hörbare Audiodateien dann nur noch zwei Handgriffe nötig.

Der Text, beispielsweise im Browser, wird ausgewählt und kopiert.

Nun wird das Tastaturkürzel Control + Alt + Command + Ä genutzt. Daraufhin startet die Konvertierung im Hintergrund unmittelbar. Wenige Sekunden später ist die Hördatei fertig.

Anbei ein Beispiel, das diesen Nachrichtenartikel des Deutschlandfunks in nur 5 Sekunden vertont hat.