Zuletzt hinzugefügt: Die Musik-App deckelt plötzlich

Wie mehrere Anwender berichten, scheint es sich um ein hartes Limit zu handeln, das vom Nutzer nicht geändert werden kann und den Blick zurück in den Aufbau der eigenen Musiksammlung stark limitiert. So ist es unter macOS Sonoma nun nicht mehr möglich, mehrere Jahre zurück zu scrollen, um die Abfolge von Alben-Neuzugängen in Erfahrung zu bringen.

Insert

You are going to send email to