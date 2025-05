Teure Apple Vision Pro: Viele Nutzer bereuen den Kauf

Rund ein Jahr nach Verkaufsstart des Apple Vision Pro fallen viele Zwischenbilanzen ernüchternd aus. Das Mixed-Reality-Headset, das Anfang 2024 für rund 3.500 Dollar auf den Markt kam, sollte neue Maßstäbe bei der Interaktion mit digitalen Inhalten setzen – doch viele frühe Käufer berichten laut einer aktuellen Reportage des Wall Street Journals vor allem über ungenutzte Technik, über Nackenschmerzen und über soziale Isolation.

Ein Nutzer aus Virginia berichtet, das Gerät lediglich viermal verwendet zu haben, bevor dieses zwischen anderer ausgemusterter Hardware in seiner Elektronikschublade verschwand. Der Grund: Das Headset sei zu schwer für längere Nutzung. Ähnliche Erfahrungen schildern auch andere Nutzer – sei es beim Versuch, Filme zu schauen oder das Gerät auf Flugreisen zu verwenden. Mehrstündiger Gebrauch sei kaum möglich, da das Gewicht auf den Nacken drücke. Zudem fehle es weiterhin an überzeugenden Anwendungen.

Öffentlicher Einsatz kaum noch sichtbar

Kurz nach dem Verkaufsstart der Apple Vision Pro tauchte das Headset immer häufiger auch in der Öffentlichkeit auf – etwa in Einkaufszentren, im Nahverkehr oder in Restaurants. Doch diese Sichtungen sind mittlerweile selten geworden.

Die „Glassholes“ sind zurück: Posieren mit der Apple Vision Pro

Ein Nutzer berichtete im Gespräch mit dem Wall Street Journal, er sei bei der Nutzung auf Flügen von Mitreisenden skeptisch beäugt worden. Andere gaben an, im Büro auf Ablehnung gestoßen zu sein, wenn sie mit dem Gerät arbeiteten.

Apple selbst macht keine offiziellen Angaben zu Verkaufszahlen, doch die Entwicklung hinkt laut dem Bericht auch deshalb hinterher, weil es bislang nicht gelungen sei, genügend Entwickler zur Bereitstellung attraktiver Apps zu bewegen.

Einige wenige Nutzer äußern sich zwar grundsätzlich positiv, etwa mit Blick auf das immersive Film-Erlebnis der Vision Pro, doch selbst diese verwenden das hierzulande mindestens 3.999 Euro teure Gerät deutlich seltener als ursprünglich geplant.