WWDC 2025: Apple legt Fahrplan für die Entwicklerkonferenz vor

Apple hat den offiziellen Ablaufplan für die diesjährige WWDC-Entwicklerkonferenz bekanntgegeben. Die Online-Konferenz richtet sich an Entwicklerinnen und Entwickler weltweit und findet vom 9. bis 13. Juni statt.

Nur noch 20 Tage

Zum Auftakt am 9. Juni sind zwei zentrale Programmpunkte vorgesehen: Um 19 Uhr mitteleuropäischer Zeit beginnt die Keynote, in der Apple einen Ausblick auf neue Funktionen seiner Betriebssysteme geben will. Hier werden wir einen ersten Blick auf iOS 19 und macOS 16 werfen können. Im Anschluss folgt um 22 Uhr die sogenannte “Platforms State of the Union”, in der technische Details zu neuen Entwicklerwerkzeugen vorgestellt werden sollen.

Beide Streams sollen über verschiedene Plattformen abrufbar sein, darunter die Apple Developer App, Apples Website sowie der YouTube-Kanal für Developer. Alle Inhalte werden auch nach der Ausstrahlung zur Verfügung gestellt.

Workshops und Videosessions

Im Verlauf der Woche bietet Apple über 100 themenspezifische Videositzungen an, die über aktuelle Technologien und Entwicklungsmöglichkeiten für iOS, iPadOS, macOS, watchOS, visionOS und tvOS informieren. Ergänzt wird das Angebot durch begleitende Anleitungen und Dokumentationen.

Entwicklerinnen und Entwickler, die Mitglied im Apple Developer Program oder im Enterprise-Programm sind, können Online-Labore sowie individuelle Beratungstermine buchen. Dort stehen Apple-Ingenieure und -Designer für Rückfragen zu unterschiedlichen Themenbereichen zur Verfügung – darunter maschinelles Lernen, App-Design, Entwicklungswerkzeuge, Grafik sowie Swift.

Begleitend zur digitalen Konferenz veranstaltet Apple am 9. Juni ein Event im Apple Park, bei dem über 1.000 eingeladene Gäste vor Ort sein werden. Auch die sogenannte Swift Student Challenge ist Teil des Programms. Dabei werden jährlich junge Entwickler ausgezeichnet. In diesem Jahr erhalten 50 ausgewählte Teilnehmende die Gelegenheit zu einem mehrtägigen Besuch auf dem Firmencampus in Cupertino. Die Inhalte der Konferenz sind über die Apple Developer App, die Entwickler-Website sowie über apple.com abrufbar.